Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Miroslava Strnadová
  14:22
Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí o případu rozhodovali už podruhé, poprvé tamní senát uložil obžalovanému sedm let. Dnešní verdikt zatím není pravomocný.

„Ve prospěch obžalovaného hovoří prohlášení viny, nicméně s ohledem na dobu, po kterou odčerpával finanční prostředky a na výši škody, ho nelze přeceňovat,“ uvedla předsedkyně senátu Vladimíra Kodatová.

Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem. (11. srpna 2025)
5 fotografií

Pelcovi hrozilo až deset let. Senát ale bral v úvahu i délku trestního řízení. Oproti původnímu verdiktu trest vězení o půl roku zkrátil, když zohlednil skutečnost, že první rozsudek zrušil pražský vrchní soud kvůli procesní chybě, za kterou Pelc nemohl.

Vedle odnětí svobody soud muži nyní uložil také sedmiletý zákaz činnosti v oboru účetnictví a nařídil mu uhradit škodu. Zajištěné peníze z Pelcova účtu, peníze za prodej jeho automobilu a z účtu jeho manželky propadnou státu.

Dnešní rozsudek nicméně není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

Stejně jako u původního hlavního líčení Pelc i tentokrát uvedl, že peníze prosázel. „Je to pro mě velmi těžká situace. S odstupem času mám pocit, že to, co je uvedeno v obžalobě, je o úplně jiném člověku. Selhal jsem, zklamal jsem své blízké a bývalé kolegy. Udělal jsem špatné rozhodnutí a zvolil jsem stupidní řešení,“ uvedl Pelc při zhruba 45minutové výpovědi s tím, že se do všeho pořád víc a víc zamotával.

Z účtu Okresního soudu v Lounech převáděl různé sumy zhruba čtyři a půl roku. Provedl přes 700 transakcí, přičemž zneužil přihlašovací údaje a certifikáty, k nimž měl díky své pozici přístup.

Obhájce: Dlouhý trest nikomu nepomůže

Na dotaz předsedkyně senátu, zda někdy na účet soudu nějaké peníze, které se mu podařilo vyhrát při sázení, vrátil, uvedl že ne, protože šlo jen o malé částky. „Jsem pitomec,“ podotkl nakonec Pelc. Soud žádal o shovívavost.

Stejně tak se vyjádřil i jeho obhájce Matouš Novosad. Zdůraznil mimo jiné, že jeho klient od začátku spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. „Když bude dlouho za mřížemi, nikomu to nepomůže,“ řekl Novosad s tím, že pobyt jeho klienta ve vězení bude akorát stát daňové poplatníky další peníze.

Za obecní miliony měla účetní luxusní auta a dovolené, dostala 6,5 roku

Pelc je od loňského zadržení vedený v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný. Na dotaz soudu, co celé dny dělá, uvedl, že pomáhá v domácnosti. Najít si práci prý nemůže, protože žije na malém městě a nikdo ho zaměstnat nechce. Problém je prý i nejistota, jak trestní řízení dopadne. „Pro možné zaměstnavatele je to problém,“ řekl.

Pelcova matka už okresnímu soudu v mezidobí uhradila 120 tisíc korun. Obžalovaný uvedl, že část peněz byla od něj.

