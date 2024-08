Za zneužívání syna i vnuka a sex se psem dostali partneři deset let vězení

Trest si mají odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Obžalovaní musejí také uhradit synovi ženy jeden milion korun za způsobené útrapy, vnukovi padesát tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Oba se na místě odvolali.

„Nežijeme v právním státě, stát je fiktivní, ale skutky nepopírám. Jsem připraven přijmout jakýkoliv rozsudek, ale musí to být podle práva,“ řekl obžalovaný po vynesení rozsudku.

Podle něj je náš stát fiktivní, protože se nekonalo referendum o rozdělení republiky. „Nestrkám hlavu do země před zodpovědností, ale chci aby bylo právo pro všechny stejné. I moje odvolání proti rozhodnutí soudu bude vedeno v tomto duchu. Chci vědět, v jakém státě žiju. Jestli jsem odsouzen spravedlivým, nebo nespravedlivým soudem,“ dodal s tím, že za zjištění pravdy je ochoten zaplatit jakoukoliv cenu.

Podle vyjádření státní zástupkyně Kláry Kubátové vedou obžalovaní po celou dobu stejný způsob obhajoby. „Že nežijeme v právním státě, je populární názor mezi určitými spoluobčany, kteří nechtějí respektovat restrikci našeho státu a uvádějí, že stát vůbec neexistuje. Dá se to hodnotit jako účelová obhajoba, což dnes potvrdil i předseda soudního senátu při odůvodnění vyhlášení rozsudku,“ zmínila Kubátová.

Pro obžalovanou ženu požadovala desetileté vězení, což soud akceptoval. Obžalovanému navrhla o rok nižší trest. „Uložené tresty považuji za naprosto adekvátní. Pokud by trestná činnost nebyla zjištěna s tak velkým zpožděním, navrhovala bych trest ještě přísnější,“ doplnila.

Zneužívání trvalo řadu let

Chlapce podle soudu zneužívali nejméně sedm let od doby, kdy mu bylo sedm let. Obžalovaní se hájili tím, že dítěti chtěli pomoci. Trest dostali také za výrobu dětské pornografie, její šíření, muž i za výrobu a přechovávání psychotropních látek. Do sexuálních praktik zapojili partneři podle soudu rovněž zvíře.

Na případ se přišlo náhodou při vyšetřování jiného, když policie objevila na internetu snímek ženy s dítětem s pornografickou tematikou. Kriminalistům se následně podařilo určit ženinu totožnost.

Podle obžaloby žena syna zneužívala od roku 2012. Spis uvádí, že jej orálně uspokojovala, měla s ním klasický pohlavní styk nebo na něj močila. Její partner pak všechno natáčel a oběma udílel pokyny. U filmování často masturboval a v několika případech se do praktik také přímo zapojil. Důkazem byly pro vyšetřovatele zajištěné obrazové materiály.

Rodina žila v izolaci v domě na Lounsku. Poškozený podle soudu bral dění jako normální až do věku jedenácti až dvanácti let, i poté vše strpěl, protože mu partneři vyhrožovali odebráním počítače či hladověním. Odešel ve chvíli, kdy mu nabídl bydlení biologický otec. Nikomu se nesvěřil.

Mladík, který je již plnoletý, trpí psychickými problémy. U soudu nechtěl vypovídat. Na policii v rámci přípravného řízení řekl, že sex s matkou včetně všech praktik považoval v té době za normální. „Řekli mi, že když to neudělám, nedostanu najíst nebo nebudu moci na počítač,“ uvedl.

Obžalovanou soudy už před lety vůči synovi zbavily rodičovských práv.

Muž i žena, kterým hrozilo až dvanáctileté vězení, už dříve uvedli, že se cítí nevinni. Svoje počínání označili za léčebnou terapii, aby se chlapec mimo jiné přestal pomočovat. Žena soudu řekla, že měli synův souhlas, že pro něj chtěla jen to nejlepší a že měla pocit, že se dítěti všechno líbí. Zároveň se senát snažila ujistit, že kvůli potlačené vzrušivosti při praktikách nikdy nedošlo k jejímu uspokojení.

V roce 2020 pak žena podle obžaloby zneužila svého dvouměsíčního vnuka. I z toho existuje záznam pořízený jejím partnerem. Hájila se, že se jen snažila „zachytit“ jeho moč kvůli jejím blahodárným účinkům.

Obdobně vysvětlovala i zoofilní praktiky se psem. Jeho sperma podle svých slov chtěla také využit k ozdravným účelům.

Rozsáhlý fotografický materiál, který policie zajistila při domovní prohlídce, vznikl podle obžalovaného kvůli tomu, že byl posedlý focením.

Konopí pěstoval údajně proto, aby ho využíval pro svou potřebu do mastí na bolavá záda.