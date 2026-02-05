Strom ohrožuje moji garáž, tvrdí majitel. Soud mu ve sporu s Teplicemi vyhověl

Garáž stojí v teplické části Prosetice, strom roste v bezprostřední blízkosti na sousedním městském pozemku. Muž chtěl, aby soudy uložily městu povinnost zdržet se dalších zásahů do vlastnického práva, které spočívají ve vnikání kořenů a větví na jeho pozemek.
Justice se sporem zabývá už tři roky. Teplický okresní soud žalobě vyhověl, ovšem zamítl požadavek, aby město kořeny a větve odstranilo.
Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem pak žalobu zamítl jako celek. Poukázal na to, že případné odstranění kořenů a větví zasahujících na mužův pozemek by se fakticky rovnalo odstranění celého stromu, protože by mělo „absolutní dopad“ na jeho stabilitu a životaschopnost. Zohlednil také to, že stavební povolení pro stavbu garáže vydal úřad v roce 1989. Tehdy už měl strom nejméně 70 či 80 let. Stavebník tak o stromu věděl a musel počítat s jeho dalším růstem.
V dovolání k NS majitel garáže uvedl, že pokud je strom vysazený v nedostatečné vzdálenosti od hranice pozemku, musí to jít k tíži města, a nikoliv k jeho škodě. Nejvyšší soud konstatoval, že přesah větví a kořenů sám o sobě není imisí ve smyslu občanského zákoníku. Pokud však suché větve padají na střechu garáže, případně ji poškozují, může to měnit situaci. Krajský soud se tím nezabýval, což nyní napraví. Musí vyjasnit také to, zda strom skutečně představuje vážné ohrožení pro stabilitu garáže.
Hrozící škoda může vést až ke kácení
Pokud se prokáže hrozící škoda a nenajde se jiné řešení, může nakonec majitel garáže dosáhnout i odstranění celého stromu, přestože v žalobě se domáhal pouze odstranění přesahujících kořenů a větví.
„Ze žalobních tvrzení se podává, že strom nacházející se na pozemku žalovaného vykazuje takové konkrétní defekty či vlastnosti, které svou povahou vedou ke vzniku škodní události, a současně neexistuje jiný způsob k zamezení vzniku škody než eliminace příčiny této škodní události,“ uvedl NS.
Doplnil, že krajský soud se s tvrzením majitele garáže nevypořádal, právní posouzení případu je tedy neúplné, a tudíž nesprávné. Kdy začne krajský soud případ znovu projednávat, není v tuto chvíli jasné. Termín jednání zatím nebyl stanoven.