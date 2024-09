Šéfku stacionáře soudí za pokus o podvod. Udělala jsem chybu, ale ne úmyslně, říká

Žalobce ženu viní z pokusu o dotační podvod a pokusu poškození zájmů Evropské unie. Za činy jí v případě prokázání viny hrozí od dvou do osmi let vězení. Soudce Martin Majchrák nařídil jednání do 26. září.

Žena podle obžaloby využívala k soukromým účelům dva elektromobily určené pro potřeby stacionáře, na vozidla ale byla poskytnuta evropská dotace. Evropský pověřený žalobce Petr Hořín dnes řekl, že škoda nevznikla, protože dotace proplacena nebyla.

„Paní Brožová, respektive společnost Helias, za kterou jednala, podala žádost o platbu, nicméně ke zjištěním, která byla učiněna v mezidobí, tak poskytovatel dotace financování zastavil a dotaci neproplatil,“ řekl Hořín a dodal, že z toho důvodu jsou trestné činy kvalifikovány ve stadiu pokusu.

Obžalovaná už v žádosti tvrdila, že vozidla použije Helias pro potřeby osobní asistence a denního stacionáře. Podle obžaloby tomu tak ale nebylo.

„Chci důrazně odmítnout, že jsem měla úmyslně poškozovat dotační program a provést cokoli, co je v obžalobě. Nic z toho jsem úmyslně neprováděla,“ řekla Brožová. Přiznala, že udělala chybu, když „párkrát použila auta pro osobní účely.“ Odmítla, že by uvedla špatné informace do žádosti. „Stalo se, co se stalo, a moc mě to opravdu mrzí,“ uzavřela.

Před soudem dnes vypovídala také dcera obžalované, která v denním stacionáři pracuje. Uvedla, že nikdy nebylo ničím úmyslem spáchat dotační podvod. Přiznala, že pokud se podle kamerových záznamů nacházelo auto mimo území Ústeckého kraje, cesta byla určena k soukromým účelům.

V jednom z případů například jela s matkou na letiště do Drážďan, kde zůstalo asi týden zaparkované. Dodala, že soukromými jízdami nikdy neohrozily chod společnosti Helias, protože jezdily auty v době, kdy nebyl ve stacionáři žádný řidič, nebo mimo pracovní dobu.

Dotaci na provoz stacionáře poskytl i Ústecký kraj, který loni na základě podnětu od reportéra Jana Tuny udělal kontrolu zaměřenou na nakládání s dotací. Kontrola žádné pochybení neodhalila.