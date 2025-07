Z justiční databáze vyplývá, že soudce rozhodl na konci května trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Protože se obžalovaný proti verdiktu neodvolal, trest je pravomocný.

Státní zástupce muže vinil ze dvou trestných činů – nedovoleného ozbrojování a výtržnictví. Hrozilo mu až dvouleté vězení.

Policie seniora zadržela loni 8. srpna poté, co svědci upozornili na střelbu v blízkosti městského koupaliště v Lounech. Když hlídka dorazila na místo, uslyšela další výstřel a podařilo se jí lokalizovat byt, odkud střelba vycházela.

Tehdy pětasedmdesátiletý muž se policistům přiznal. Vydal jim dvě nelegálně držené zbraně: dlouhou kulovou zbraň bez výrobního čísla a střílející hůl ráže 36. Kromě toho u něj policisté zajistili přes dvě stovky nábojů, optický zaměřovač a úsťové zařízení snižující zpětný ráz.

Z verdiktu soudu vyplývá, že první zbraň si muž pořídil již ve svých 25 letech, druhou koupil později. Nikdy však nevlastnil zbrojní průkaz.

Kriminalisté zjistili, že od dubna do 8. srpna loňského roku senior střílel z okna svého bytu ve druhém patře z dlouhé kulové zbraně směrem do ulice. „Výstřely mířil do skříňky umístěné před jeho domem v prostoru parkoviště vedle popelnic a dále do stromu v areálu městského koupaliště,“ konstatoval soudce Martin Kredba.

Senior střílel nejméně třikrát týdně. Kolikrát přesně vystřelil, není jisté, ale podle soudu mohlo jít o nejméně sto výstřelů. Bylo štěstí, že se vše vždy obešlo bez zranění, protože jde o frekventovaný veřejný prostor.