Žena si podle obžaloby opatřila kuchyňský nůž dlouhý 25 centimetrů, s délkou ostří 12 centimetrů, přičemž si na internetu rovněž vyhledávala odkazy na možnost zakoupení různých střelných zbraní a odkazy o výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené ženy.
„Týž den s tímto nožem odešla ze svého bydliště v úmyslu usmrtit předem neurčenou osobu do nákupního centra,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan.
Štěpánková u soudu řekla, že v daný den se dívala na termíny splátek. Peníze si půjčovala od nebankovních společností, dluhy měla vysoké kvůli tomu, že propadla hazardu. Následně odjela s matkou a nevlastním otcem na chalupu.
Řekla, že ve skříni našla střelnou zbraň, proto si zjišťovala na internetu, co to je za zbraň. Byla to prý nakonec startovací pistole. Hledání informací o trestech vysvětlila tím, že se následně dívala na film z vězeňského prostředí. Z chalupy se odpoledne vrátila s rodinou do Ústí nad Labem.
Chtěla vraždit v obchodním centru, obvinili ženu. Zadrželi ji přímo mezi zákazníky
„Byla jsem s rozumem v koncích,“ uvedla žena, která se léčí s psychickými problémy. Kamarádce podle svých slov napsala, že má „hlasy“, které jí říkají, aby někomu ublížila, někoho zabila. Přítelkyni oznámila, že půjde do nákupního centra.
„Ale hlasy jsem neměla, to bylo dřív. Bylo to takové volání o pomoc, chtěla jsem, aby přišla kamarádka,“ řekla Štěpánková.
Následně vzala nůž a odešla s ním do obchodního domu Forum v Ústí nad Labem. „Doufala jsem, že mi pomůže (kamarádka). Abych tomu dodala autenticitu, vzala jsem první nůž, který mi přišel pod ruku. Doufala jsem, že přijde za mnou do Fora,“ uvedla.
Přítelkyně Štěpánkové oznámila věc policii. Večer ženu v nákupním centru zatkla policie, nůž měla v kapse mikiny.
Soudkyně Vladimíra Kodatová upozornila na rozdíly ve výpovědi Štěpánkové před soudem a při vazebním zasedání. Obžalovaná je vysvětlovala tím, že po zatčení byla rozrušená. Užívá léky. Při dnešním jednání řekla, že se léčila s emočně nestabilní poruchou osobnosti a anorexií, byla opakovaně v psychiatrické nemocnici, hazard prý její stav zhoršil. Uvedla, že prosázela zhruba 100 tisíc korun, přičemž dluhy uhradili rodiče.
Soud bude pokračovat v úterý výslechem svědků.
28. května 2025