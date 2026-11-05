Soud v Mostě by mohl rozhodnout o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě dnes bude pokračovat v řízení o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Muž potrestaný za dvě vraždy dosud strávil ve vězení přes 39 let. Psycholožka věznice nedoporučila propuštění pětašedesátiletého muže na svobodu. Na programu dnešního jednání jsou listinné důkazy, soudce by mohl rozhodnout.
Navrátil je v současnosti ve věznici Bělušice nedaleko Mostu. O propuštění v minulosti žádal opakovaně. Loni v září mostecký soud návrhu na podmíněné propuštění Navrátila vyhověl. Krajský soud ale rozhodnutí v prosinci v neveřejném zasedání zrušil.
Záruku za Navrátila pozastavil ještě před zářijovým zasedáním soudu spolek Oikia. Nově záruku nabídla Společnost pro právní stát.
Závěr hodnocení Navrátilova chování byl nejprve v jeho prospěch, nové hodnocení věznice ale vyznívá opačně. Podle psycholožky věznice u Navrátila přetrvává porucha osobnosti a nenastal žádný posun.
Podle žalobce Jakuba Procházky je poměrně radikální rozpor mezi znaleckým posudkem zpracovaným na Navrátila v roce 2022, a tím, který byl zpracován v současné trestní věci. To byl jeden z důvodů, proč státní zastupitelství podalo stížnost proti rozhodnutí mosteckého soudu z loňského září.
Podmínky pro podmíněné propuštění jsou tři. První je uplynutí nejméně 20 let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že odsouzený svým chováním a plněním povinností ve vězení prokázal polepšení. Třetí podmínkou je, že lze od odsouzeného očekávat řádný život.
Navrátil vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů. Jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.