Soud v Mostě se bude podruhé zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě se dnes bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, potrestaný za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v 10:00. Očekává se velký zájem médií.
Čtyřiašedesátiletý Vocásek, který se přejmenoval na Navrátila, žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Uspěl až loni v září u soudu v Mostě, který vyhověl jeho návrhu na podmíněné propuštění. Zkušební dobu soud stanovil na sedm let. Krajský soud ale rozhodnutí v loni v prosinci v neveřejném zasedání na návrh státní zástupkyně zrušil. Podle ní nebyly splněny dvě ze tří podmínek, odsouzený podle ní má stále vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost páchání trestné činnosti, nelze ani odhlédnout od toho, s jakou brutalitou zabíjel.
Za odsouzeného se zaručil spolek Oikia, Vocásek spolupracuje s církví adventistů, která mu zajistila bydlení v Karlovarském kraji. Předtím by absolvoval pobyt v probačním domě v Jihočeském kraji. Trest si teď Vocásek odpykával v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí o propuštění zabývá soud v Mostě.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.