Soud v Ústí nad Labem zamítl další návrhy ohledně komunálních voleb

Ústecký krajský soud zamítl další návrhy ohledně nedávných komunálních voleb. Z unesení zveřejněných na úřední desce soudu vyplývá, že platné jsou volby v Očihově u Podbořan nebo ve Staňkovicích u Žatce. Na rozhodnutí soudu se čeká v případě Ústí nad Labem nebo Hřenska na Děčínsku. K volebním urnám půjdou znovu lidé v Moldavě na Teplicku, což je zatím jediné místo, kde v Ústeckém kraji soud rozhodl o opakování hlasování.
Zamítavé stanovisko k podnětům ohledně voleb soud vydal také v případě Mikulova na Teplicku. Navrhovatel uvedl, že podle jeho názoru probíhají volby zcela nespravedlivým způsobem, neboť jeden voličův hlas má v případě voleb do Zastupitelstva obce Mikulov sedm hlasů podle počtu zastupitelů, avšak u jednotlivě kandidujících kandidátů má pouze jeden hlas. Uvedl také, že nově zvolení zastupitelé za jedno sdružení mají plné pracovní úvazky, malé děti a podnikatelské i osobní aktivity a nechtějí pro obec na plný úvazek pracovat ani jeden den v týdnu, zatímco zástupci opozice mají čas, kontakty a možnosti se práci pro obec věnovat.
Soud konstatoval, že pravidla pro přidělování mandátů jsou uvedena ve volebním zákoně. Ke strohé námitce účelového přihlášení dvou chatařů soud konstatoval, že vlastníci rekreačních objektů mohou evidovat v obci trvalý pobyt a hlasovat v obecních volbách. I další námitky postupně odmítl a zamítl celý návrh.
Krajský soud už dříve zamítl nebo odmítl návrhy, které se týkaly voleb v Duchcově na Teplicku, Roudnici nad Labem na Litoměřicku, Kryrech na Lounsku a dalších městech a obcích. Po volbách dostal dvě desítky návrhů. Pouze v případě Moldavy rozhodl o opakování hlasování, v případě Mostu rozhodl o změně získaných mandátů u jednotlivých stran a u Chomutov o změně náhradníků. Po zamítavém stanovisku soudu se ustavující zastupitelstva musí konat do patnácti dnů od zveřejnění rozhodnutí. Ve čtvrtek se uskuteční zastupitelstvo v Mostě a příští týden ve středu v Chomutově, kde zatím o koalici není jasno.