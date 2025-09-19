Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Senát, který o případu rozhodoval, stanovil Vocáskovi sedmiletou zkušební dobu. Po propuštění z vězení musí setrvat půl roku v probačním domě, kde bude pod stálým dohledem pracovníků, kteří odsouzeným pomáhají s návratem do běžného života.
Následně má přebývat na adrese u ženy, která se za něj u soudu před několika dny zaručila. Jde o členku církve adventistů, jež působí jako dobrovolnice ve věznici a s odsouzeným se zná sedm let.
Ve zkušební době musí Vocásek podle nařízení soudu absolvovat program sociálního výcviku či se podrobit programu drogové prevence. Nevyhne se ani pravidelnému testování na alkohol a jiné návykové látky.
„Je to mimořádný případ. Není to běžná věc, aby byl propuštěn odsouzený pro tak závažný a krutý zločin, nicméně i takový případ upravuje zákon. Může být propuštěn za zákonných podmínek. Pokud vyhoví všem podmínkám, pak nelze nepropustit. Odsouzený si odseděl dvakrát tolik, než stanovuje zákon. Hodnocení z věznice je veskrze pozitivní (41 pochval). Plní si své povinnosti a prokázal polepšení,“ uvedl k verdiktu soudce Benno Eichler.
„Očekává se, že povede řádný život. Má zajištěné bydlení, je tu záruka od spolku Oikia, který s odsouzeným roky spolupracuje. Odsouzený spolupracuje také s adventisty,“ doplnil Eichler.
Čtyřiašedesátiletý Vocásek je za mřížemi už přes 38 let. O podmínečné propuštění usiloval v minulosti již několikrát. Trest si nyní odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho aktuální žádostí zabýval soud v Mostě.
O stížnosti rozhodne nadřízený soud
Státní zástupkyně Dagmar Bušovská s verdiktem soudu nesouhlasí a podala stížnost. „Podle mého nebyly splněny dvě ze tří zákonných podmínek, a to prokázání polepšení a prognóza vedení řádného života,“ uvedla.
Nyní běží pětidenní lhůta, během které musí vypracovat písemné odůvodnění stížnosti. Ta má odkladný účinek. Dokud o ní tedy nerozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem, Vocáska z vězení nepustí. Očekává se, že nadřízený soud by měl verdikt vynést do měsíce.
Za zmíněný spolek Oikia k soudu dorazil Václav Mitáš. Řekl, že Vocáska se chystá v řádu dnů navštívit ve věznici, aby ho ve spolupráci s příslušníky vězeňské služby pomalu začali připravovat na možné propuštění.
Po celých sedm let mají být lidé ze spolku s Vocáskem v intenzivním kontaktu. „Samozřejěm počítáme s tím, že s propuštěním odsouzeného za takto závažný zločin mohou být spojená rizika, ale my ta rizika umíme pojmenovat a umíme s nimi pracovat,“ podotkl Mitáš.
Rizikem je především, aby Vocásek znovu nezačal pít. Právě výhradně pod vlivem alkoholu totiž v minulosti vraždil. „Nedá se říct, že je už vyléčený, protože ve věznici je přístup k alkoholu samozřejmě omezený, proto velmi vítáme podmínku pravidelného testování.“
Znalci: Je na hranici mentální retardace
Senát mosteckého soudu si v rámci řešení případu v uplynulých měsících vyžádal znalecké posudky. Oslovení odborníci z oboru klinická psychologie uvedli, že Vocásek nyní není pro společnost nebezpečný. Podle nich se ve vězení změnil a riziko recidivy je výrazně „poníženo“.
„Spouštěčem dřívějšího chování bylo užívání alkoholu. Posuzovaný opakuje, že se alkoholu nedotkne. Má velkou motivaci nepít, aby se nedostal zpátky do vězení,“ řekl jeden ze znalců s tím, že Vocásek trpí vrozenou poruchou intelektu, kdy se jeho úroveň pohybuje v pásu podprůměru, na hranici lehké mentální retardace.
Sám Vocásek ve své výpovědi řekl, že ví, jak špatně se choval. „Chci jít další cestou s láskou. Už ve mně žádná agrese není. Vím, že se budu chovat dobře, protože vím, co mě čeká a co jsem provedl. Vím, co jsem udělal, ale nejde to vrátit. Byl bych nyní třeba schopen pucovat ulice, byl bych prospěšný pro společnost.“
Doplnil, že „byl lump a nehorázný člověk“.
Věznice ho ve svém posudku označila za nekonfliktního a vzorně se chovajícího mnohokrát odměněného odsouzeného, který navštěvuje zahradnický kroužek. Za mřížemi se stal praktikujícím katolíkem.
17. září 2025
Bodání šroubovákem, bití kladivem
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou.
První vraždy se dopustil 1. ledna 1987. V Praze tehdy ubil kladivem a ubodal šroubovákem nevidomého muže, údajně veksláka, s nímž se předtím pohádal. K bití použil i pivní půllitr.
V dubnu téhož roku pak nožem ubodal seniora, kterého předtím potkal náhodou v restauraci. Mělo se jednat o alkoholika, jenž po zavírací době pozval Vocáska k sobě na ubytovnu. Slíbil prý Vocáskovi, že na místě bude několik žen, protože tam ale nikdo nebyl, chtěl Vocásek odejít, v čemž mu chtěl muž zabránit. Vocásek ho následně ubodal.
Později vyšlo najevo, že už v roce 1984 málem zavraždil staršího muže.