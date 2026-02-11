Soud nařídil zadržení obžalovaného ještě v úterý, tedy v den, kdy soud začal případ brutálního týrání psa řešit. Z výpovědí svědků totiž zjistil, že se k nim Trejbal choval nevhodně.
Podle CNN Prima News jedna ze svědkyň popsala, že den před hlavním líčením na ni muž plivl a vulgárně jí nadával.
Po zadržení soud rozhodl o vzetí Trejbala do vazby. „Obžalovaný byl vzal do vazby z důvodu ovlivňování svědků, které bylo zjištěno,“ potvrdil pro redakci iDNES.cz soudce Miroslav Čapek.
Podle něj navíc státní zástupce zvažuje, zda se obžalovaný nedopustil dalšího trestného činu, konkrétně ovlivňování svědků.
Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty
V případu je kromě Trejbala obžalovaná i jeho tehdejší partnerka Mercedes Treyová. Stejně jako muž ani ona k pondělnímu hlavnímu líčení nedorazila. Oba se omluvili.
Obžalovaná kvůli vysokému stupni těhotenství. Obžalovaný svou nepřítomnost zdůvodnil pracovním vytížením a špatným psychickým stavem. Při výslechu na policii oba uvedli, že za smrt psa nemohou.
Pár utýral jezevčíka, koluje Teplicemi. Psovrahu, křičel dav lidí pod okny
Podle obžaloby štěně jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024. Několikaměsíčnímu zvířeti dle spisu odpírali jídlo a pití, dále ho bili, drželi jej zavřeného v kleci na balkoně v zimním i letním počasí. Pes uhynul v červenci 2024 poté, co ho přivázali na krátkém vodítku k balkonovým dveřím, kde se uškrtil.
Státní zástupce požaduje pro obžalovaného nepodmíněný trest, pro obžalovanou podmínku. Oběma navrhne zákaz chovu zvířat po dobu pěti let.
Soudce však už během prvního dne líčení naznačil, že zřejmě nebude podmíněný trest pro obžalovanou akceptovat. Hlavní líčení bude pokračovat dalším dokazováním 28. dubna.