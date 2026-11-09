Soud zamítl návrh na přezkum komunálních voleb v Ústí nad Labem

Autor: ČTK
  16:00aktualizováno  16:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ústecký krajský soud zamítl návrh na přezkum komunálních voleb v Ústí nad Labem. Krajské město dosud kvůli stížnosti na říjnové hlasování čekalo na svolání ustavujícího zastupitelstva. Soud zamítl také další návrhy v kraji. Z usnesení zveřejněných na úřední desce soudu vyplývá, že platné jsou volby v Hřensku na Děčínsku, Očihově u Podbořan i ve Staňkovicích u Žatce. K volebním urnám půjdou znovu lidé v Moldavě na Teplicku, což je zatím jediné místo, kde v Ústeckém kraji soud rozhodl o opakování hlasování.

Současného ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) se ČTK zatím nepodařilo kontaktovat s dotazem na termín ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Ústecké ANO na facebooku uvedlo, že cílem návrhu na přezkum voleb bylo nezávislé prověření pochybností o jejich průběhu. Rozhodnutí soudu hnutí respektuje. Připomnělo také podobnou situaci z roku 2018, kdy koalice STAN, KDU-ČSL a TOP 09 podala návrhy na přezkum voleb kvůli podezření na kupčení s hlasy a ovlivňování voličů v Předlicích a Krásném Březně. Podezření se tehdy týkala osob spojovaných s hnutím UFO, které je nyní součástí koalice Jedno Ústí. "Ani tehdy však předkladatelé u soudu neuspěli," uvedlo ANO a dodalo, že nyní bude působit v opozici a chce se podílet na rozvoji města.

V Ústí nad Labem bude vládnout bez dalších partnerů koalice Jedno Ústí, která vyhrála s náskokem volby. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice.

Zamítavé stanovisko k podnětům ohledně voleb soud vydal v případě Mikulova na Teplicku. Navrhovatel uvedl, že podle jeho názoru probíhají volby zcela nespravedlivým způsobem, neboť jeden voličův hlas má v případě voleb do zastupitelstva obce Mikulov sedm hlasů podle počtu zastupitelů, avšak u jednotlivě kandidujících kandidátů má pouze jeden hlas. Uvedl také, že nově zvolení zastupitelé za jedno sdružení mají plné pracovní úvazky, malé děti a podnikatelské i osobní aktivity a nechtějí pro obec na plný úvazek pracovat ani jeden den v týdnu, zatímco zástupci opozice mají čas, kontakty a možnosti se práci pro obec věnovat.

Soud konstatoval, že pravidla pro přidělování mandátů jsou uvedena ve volebním zákoně. Ke strohé námitce účelového přihlášení dvou chatařů soud konstatoval, že vlastníci rekreačních objektů mohou evidovat v obci trvalý pobyt a hlasovat v obecních volbách. I další námitky postupně odmítl a zamítl celý návrh.

Krajský soud už dříve zamítl nebo odmítl návrhy, které se týkaly voleb v Duchcově na Teplicku, Roudnici nad Labem na Litoměřicku, Kryrech na Lounsku a dalších městech a obcích. Po volbách dostal dvě desítky návrhů. Pouze v případě Moldavy rozhodl o opakování hlasování, v případě Mostu rozhodl o změně získaných mandátů u jednotlivých stran a u Chomutov o změně náhradníků.

Po zamítavém stanovisku soudu se ustavující zastupitelstva musí konat do patnácti dnů od zveřejnění rozhodnutí. Ve čtvrtek se uskuteční zastupitelstvo v Mostě a příští týden ve středu v Chomutově, kde zatím o koalici není jasno.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

Soud v Plzni dnes otevře odvolání v případu fotbalové korupce Berbra a spol.

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni otevře dnes, téměř 2,5 roku po vynesení rozsudku, odvolací řízení v případu kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana...

10. listopadu 2026,  aktualizováno 

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně v úterý nebude, nový termín je středa večer

ilustrační snímek

Na úterý plánovaný podpis koaliční smlouvy ve Zlíně se odsouvá. Nový termín je ve středu večer. ČTK to dnes večer sdělila zástupkyně hnutí Zlín 21 Kateřina...

9. listopadu 2026  21:08,  aktualizováno  21:08

Rudolf Salvetr z ODS je opět starostou Klatov, v jejich čele stojí od roku 2006

ilustrační snímek

Dvaašedesátiletý Rudolf Salvetr z ODS bude další čtyři roky starostou Klatov, druhého největšího města Plzeňského kraje. Na dnešním ustavujícím zasedání...

9. listopadu 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

V čele Tachova stanul dosavadní starosta Petr Vrána, lídr uskupení Volím Tachov

ilustrační snímek

Starostou Tachova se dnes opět stal Petr Vrána, šestapadesátiletý lídr uskupení Volím Tachov. Na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva dostal 20 z 21...

9. listopadu 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Starostou Bílovce na Novojičínsku je opět Holub, místostarostkou Hozová

ilustrační snímek

Starostou sedmitisícového Bílovce na Novojičínsku se dnes stal Martin Holub a místostarostkou Tereza Grabcová Hozová (oba Společně). Oba byli ve stejných...

9. listopadu 2026  19:57,  aktualizováno  19:57

Novou starostkou Čáslavi je dosavadní místostarostka Vaculíková

ilustrační snímek

Povolební vyjednávání v Čáslavi na Kutnohorsku skončilo výměnou ve vedení města. Novou starostkou se stala dvojka na kandidátce vítězného uskupení My pro...

9. listopadu 2026  19:34,  aktualizováno  19:34

Starostou ústeckého Střekova se stal Jakub Přibyl z Jednoho Ústí

ilustrační snímek

Starostou v obvodu Střekov v Ústí nad Labem se stal Jakub Přibyl (PRO!Ústí) z Jednoho Ústí. Ve funkci vystřídal dosavadního starostu Pavla Peterku (ANO), který...

9. listopadu 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

ilustrační snímek

Starostou Semil se dnes stal poslanec David Pražák. V tajné volbě dostal hlasy všech zastupitelů. Do zastupitelstva města byl sice Pražák zvolen za ANO, po...

9. listopadu 2026  18:54,  aktualizováno  18:54

V čele Trutnova dál Rosa (ODS), místostarosty Hendrych (VPM) a Eichler (Adresa)

ilustrační snímek

Starostou třicetitisícového Trutnova se na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva znovu stal Michal Rosa z ODS, která ve volbách zvítězila. Rosa v čele...

9. listopadu 2026  18:45,  aktualizováno  18:45

Zastupitelé Tišnova zvolili nové vedení bez opozice, která na protest odešla

ilustrační snímek

Zastupitelé Tišnova na Brněnsku dnes zvolili staronové vedení města na ustavujícím zasedání bez přítomnosti stran, které netvoří koalici. V sále se sice sešlo...

9. listopadu 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Mikulov stále nemá nové vedení, jeden ze zastupitelů nepřišel, schůzi přerušili

ilustrační snímek

Navzdory dnešnímu ustavujícímu zasedání zastupitelstva zůstává Mikulov na Břeclavsku i nadále bez nového vedení. Jeden ze zastupitelů zvolený za hnutí Náš...

9. listopadu 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

Starostou Kadaně byl zvolen Jan Losenický, město povede podruhé v řadě

ilustrační snímek

Starostou Kadaně na Chomutovsku dnes zastupitelé zvolili Jana Losenického (ODS). Město povede podruhé. Místostarosty jsou Alena Benešová a Jan Perout (oba...

9. listopadu 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.