Ústecký krajský soud zamítl návrh na přezkum komunálních voleb v Ústí nad Labem. Krajské město dosud kvůli stížnosti na říjnové hlasování čekalo na svolání ustavujícího zastupitelstva. Soud zamítl také další návrhy v kraji. Z usnesení zveřejněných na úřední desce soudu vyplývá, že platné jsou volby v Hřensku na Děčínsku, Očihově u Podbořan i ve Staňkovicích u Žatce. K volebním urnám půjdou znovu lidé v Moldavě na Teplicku, což je zatím jediné místo, kde v Ústeckém kraji soud rozhodl o opakování hlasování.
Současného ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) se ČTK zatím nepodařilo kontaktovat s dotazem na termín ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Ústecké ANO na facebooku uvedlo, že cílem návrhu na přezkum voleb bylo nezávislé prověření pochybností o jejich průběhu. Rozhodnutí soudu hnutí respektuje. Připomnělo také podobnou situaci z roku 2018, kdy koalice STAN, KDU-ČSL a TOP 09 podala návrhy na přezkum voleb kvůli podezření na kupčení s hlasy a ovlivňování voličů v Předlicích a Krásném Březně. Podezření se tehdy týkala osob spojovaných s hnutím UFO, které je nyní součástí koalice Jedno Ústí. "Ani tehdy však předkladatelé u soudu neuspěli," uvedlo ANO a dodalo, že nyní bude působit v opozici a chce se podílet na rozvoji města.
V Ústí nad Labem bude vládnout bez dalších partnerů koalice Jedno Ústí, která vyhrála s náskokem volby. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice.
Zamítavé stanovisko k podnětům ohledně voleb soud vydal v případě Mikulova na Teplicku. Navrhovatel uvedl, že podle jeho názoru probíhají volby zcela nespravedlivým způsobem, neboť jeden voličův hlas má v případě voleb do zastupitelstva obce Mikulov sedm hlasů podle počtu zastupitelů, avšak u jednotlivě kandidujících kandidátů má pouze jeden hlas. Uvedl také, že nově zvolení zastupitelé za jedno sdružení mají plné pracovní úvazky, malé děti a podnikatelské i osobní aktivity a nechtějí pro obec na plný úvazek pracovat ani jeden den v týdnu, zatímco zástupci opozice mají čas, kontakty a možnosti se práci pro obec věnovat.
Soud konstatoval, že pravidla pro přidělování mandátů jsou uvedena ve volebním zákoně. Ke strohé námitce účelového přihlášení dvou chatařů soud konstatoval, že vlastníci rekreačních objektů mohou evidovat v obci trvalý pobyt a hlasovat v obecních volbách. I další námitky postupně odmítl a zamítl celý návrh.
Krajský soud už dříve zamítl nebo odmítl návrhy, které se týkaly voleb v Duchcově na Teplicku, Roudnici nad Labem na Litoměřicku, Kryrech na Lounsku a dalších městech a obcích. Po volbách dostal dvě desítky návrhů. Pouze v případě Moldavy rozhodl o opakování hlasování, v případě Mostu rozhodl o změně získaných mandátů u jednotlivých stran a u Chomutov o změně náhradníků.
Po zamítavém stanovisku soudu se ustavující zastupitelstva musí konat do patnácti dnů od zveřejnění rozhodnutí. Ve čtvrtek se uskuteční zastupitelstvo v Mostě a příští týden ve středu v Chomutově, kde zatím o koalici není jasno.