Soud zamítl návrhy ohledně voleb v Kryrech na Lounsku a Habrovanech u Ústí

Ústecký krajský soud zatím zamítl dva návrhy ohledně nedávných komunálních voleb. K soudu přišla zhruba dvacítka návrhů, které se týkaly konkrétních kandidátů nebo kandidátních listin. Návrhy zamítl v případě Kryr na Lounsku a Habrovan na Ústecku. U dalších si vyžádal soud doplnění, případně je nyní posuzuje. Vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce soudu.
V případě Kryr přišly na soud dva návrhy. Jeden odmítl soud, protože byl podán předčasně. Druhý zamítl po posouzení nyní. Navrhovatel Petr Ulke (Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice) tvrdil, že v jednom z volebních okrsků mělo být vyřazeno devět až třináct hlasovacích lístků vztahujících se k jednomu účastníkovi, a to údajně pro označení připomínající fajfku namísto křížku. "Nicméně k tomuto tvrzení nepředložil ani nenavrhl žádný relevantní důkaz. Soud proto vycházel ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování v tomto volebním okrsku, jehož správnost navrhovatel nijak nezpochybnil," uvedl soud.
Navrhovatel žádal rovněž o prověření dalšího okrsku, kde měly být podle neověřených informací rovněž vyřazeny některé hlasovací lístky. V tomto případě neuvedl žádná konkrétní tvrzení. Soud proto vycházel ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 2 v Kryrech. "Soud zjistil, že bylo vydáno a odevzdáno shodně 452 úředních obálek; počet hlasovacích lístků, které byly platné. K volebnímu okrsku č. 5 v Kryrech navrhovatel uvedl toliko obecnou spekulativní námitku, že tam působili příbuzní a známí starosty (Václava Kadlečka z uskupení Vaše volba pro Kryry, Strojetice, Stebno a Běsno). Soud proto vyhodnotil navrhovatelova tvrzení o pochybeních při posuzování hlasovacích lístků a při sčítání hlasů jako nepodloženou spekulaci," uvedl soud v rozhodnutí.
K Habrovanům přišel návrh na neplatnost volby kandidáta Martina Valenty ze Sdružení nezávislých kandidátů pro Habrovany, které volby vyhrálo a získalo v zastupitelstvu čtyři mandáty z pěti. Návrh podal Lukáš Navrátil z uskupení Nové Habrovany, které získalo jeden mandát. Navrhovatel vyjádřil pochybnost ohledně správnosti posouzení hlasovacích lístků a přidělení hlasů při označení celé kandidátní listiny. Soud označil tvrzení Navrátila za nepodloženou spekulaci.
Další návrh ohledně voleb dostal soud mimo jiné z Ústí nad Labem, kde se svoláním ustavujícího zastupitelstva musí počkat nejen na magistrátě, ale také v jednom ze čtyř obvodů. Návrhy se týkají také Chomutova, Mostu, Moldavy v Krušných horách a dalších měst a obcí. Na rozhodnutí má soud 20 dní od podání návrhu k volbám, které se konaly 9. a 10. října. V Moldavě se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.