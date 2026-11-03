Soud změnil výsledek voleb v Mostě, rozhodl o neplatnosti zvolení dvou kandidátů

Ústecký krajský soud rozhodl o neplatnosti zvolení dvou kandidátů za koalici Piráti, Zelení a Starostové ve volbách v Mostě. Nahradili je jeden kandidát z vítězného hnutí ProMOST a kandidátka za stranu VIZE pro Most. Vyplývá to z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu. Na domluvené koalici ProMOST a hnutí ANO rozhodnutí soudu nemá vliv, řekl ČTK primátor Marek Hrvol (ProMOST), který chce svolat ustavující zastupitelstvo na příští čtvrtek 12. listopadu.
V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má nově hnutí ProMOST namísto 22 mandátů 23, tedy nadpoloviční většinu. "My jsme rozhodnutí soudu ohledně změny mandátů tak trochu očekávali. Na dohodnuté koalici se nic nemění," uvedl Hrvol. Druhá VIZE pro Most místo původně určených 11 mandátů získala 12 a koalice Piráti, Zelení a Starostové místo původně určených dvou mandátů nezískala žádný. U dalších se výsledek nezměnil. ANO tak zůstalo osm křesel a společná kandidátka SPD a Motoristů sobě má nadále dva zastupitele.
Po přepočítání hlasů v jednom volebním okrsku nepřekročila koalice Piráti, Zelení a Starostové pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva, čímž přišla o oba mandáty. "Je to smutné, ale rozhodnutí respektujeme. Je to vzkaz pro voliče na příště, že záleží na každém hlasu, nám chybělo opravdu minimum, abychom se do zastupitelstva dostali," řekl ČTK lídr koalice Luděk Prošek, který o mandát přišel stejně jako Jan Hrubeš. Naopak mandát získal Jakub Ihnačinec z hnutí ProMOST a Hana Matějková, kandidátka hnutí VIZE pro Most.
Návrh k soudu podal Ihnačinec, který byl na kandidátce ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo podle výsledků voleb zveřejněných na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ) 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Argumentoval tím, že při správném sečtení hlasů by získal ProMOST 23 mandátů, takže by byl zvolen. Měl za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly zapsány jako nula, uvedl Ihnačinec v návrhu.
Soud přistoupil k přepočtení hlasů ve volebním okrsku číslo 30 pro volební stranu VIZE pro Most. Zjistil, že okrsková komise spočítala hlasy špatně, porušila tím volební zákon a nastala "volební vada", která hrubě ovlivnila výsledky voleb. Podle výsledku voleb získala tato volební strana v tomto volebním okrsku 616 platných hlasů, po přepočtení jich bylo 1786 hlasů. Hlasy pak soud přepočítal na jednotlivé strany a z toho následně učinil závěr.