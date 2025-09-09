Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Miroslava Strnadová
  15:52aktualizováno  15:52
Sedmiletý soudní spor mezi dvěma politickými rivaly z Lomu na Mostecku je definitivně u konce. Bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) dnes vzala zpět žalobu na ochranu osobnosti, kterou podala na nynějšího starostu Lomu Vladimíra Urbana (Svobodní) za slova o špehování či „prasárnách“ ve veřejných zakázkách. Ačkoli Urban autorství sporných příspěvků popírá, na smír přistoupil.
Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25....

Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25. února 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Někdejší starostku Lomu Kateřinou Schwarzovou k soudu doprovodil její manžel...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu...
6 fotografií

„Myslím, že po tolika letech už nemá smysl v soudním sporu pokračovat. Jak se říká, čas je nejlepší lékař,“ vysvětlila svůj krok Schwarzová, která je dnes opoziční zastupitelkou.

O tom, že by se spor ukončil stažením žaloby, se u mosteckého okresního soudu jednalo už letos v únoru. Tehdy se ale politici nedokázali dohodnout na podmínkách.

Soudce proto nařídil schůzku u mediátora, tedy nezávislého prostředníka, který měl pomoci najít smír. Tento pokus však selhal. „Je škoda, že účastníci sporu nejednali s mediátorem společně, ale odděleně,“ konstatoval soudce Vladimír Dufek.

Dnešní soudní zasedání, které spor ukončilo, trvalo oproti předchozímu několikahodinovému jednání jen pár minut.

Náklady na soudní řízení zaplatí oba

Na soudcův dotaz, jak chtějí aktéři pokračovat, Schwarzová uvedla, že je ochotná žalobu stáhnout. Podmínkou bylo, že se obě strany vzdají nároku na úhradu nákladů řízení, tedy že si je každý zaplatí sám.

Urban s tím souhlasil. „Nelibuji si v soudních řízeních a nemám na to čas. Zrovna dneska jsem potřeboval být na jiné akci týkající se města,“ uvedl.

Soud ani jednomu z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Verdikt je pravomocný.

Původ sporu sahá do června roku 2018, kdy údajně Urban zveřejnil na dvou profilech na sociální síti Facebook sérii ostrých příspěvků a komentářů. Ty se objevily několik týdnů před komunálními volbami.

Příspěvky Schwarzovou obviňovaly ze špehování a slídění kolem Urbanova soukromého objektu, z likvidace nepohodlných zaměstnanců města či „prasáren“ ve veřejných zakázkách. Zmíněna byla i spojení jako „udavačská náplava“ a „kolaborant nacistů“.

Schwarzové se příspěvky dotkly, a tak Urbana zažalovala kvůli ochraně osobnosti. Požadovala, aby se omluvil na svém facebookovém profilu a na webu města Lom. Zároveň chtěla, aby uhradil náklady soudního řízení.

První žalobu na Urbana kvůli těmto facebookovým komentářům podala Schwarzová už krátce po jejich zveřejnění, ale ne za sebe jako soukromou osobu, ale jménem města. Soud žalobu zamítl a Schwarzová ji následně podala znovu již jako soukromá osoba. Mezitím neobhájila mandát starostky. Vladimír Urban se po volbách v roce 2022 stal starostou.

Urban autorství příspěvků před soudy popíral

Mostecký soud dal v roce 2023 Schwarzové za pravdu a nařídil Urbanovi zveřejnit omluvu a uhradit náklady řízení ve výši přes 40 tisíc korun. Urban se ale odvolal k ústeckému krajskému soudu, který případ vrátil zpět do Mostu, aby se rozhodlo znovu.

Současný starosta Lomu Vladimír Urban na chodbě Okresního soudu v Mostě (25. února 2025)
Někdejší starostku Lomu Kateřinou Schwarzovou k soudu doprovodil její manžel Bronislav Schwarz, bývalý lomský radní a exposlanec. (29. července 2024)
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu (29. července 2024)
Současný starosta Lomu Vladimír Urban v jednací síni ústeckého krajského soudu (29. července 2024)
6 fotografií

Odvolací senát mimo jiné požadoval, aby prvoinstanční soud posoudil, do jaké míry jsou komentáře vůči tehdejší starostce přípustné.

Urban autorství příspěvků před soudy popíral s tím, že profily spravovalo víc lidí a on je nepsal. Oba profily podle něj sloužily k politické propagaci jeho osobně i jeho stranických kolegů. „Zneužití facebookových profilů není vyloučené a stává se to,“ tvrdil před soudem.

Příspěvky už nejsou na sociální síti dohledatelné.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Muzeum Kosárna v Karlovicích, které loni zasáhla povodeň, čeká rozsáhlá oprava

Muzeum Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku, které loni zasáhla ničivá povodeň, čeká rozsáhlá oprava. Voda poškodila statiku všech tří objektů v areálu. Práce...

9. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se lidé naučí malovat svaté obrázky

Muzeum regionu Valašsko připravilo výtvarné dílny, kde se lidé naučí malovat svaté obrázky. Tyto obrázky malované na skle kdysi zdobily každou valašskou...

9. září 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Srážka několika aut s autobusem uzavřela silnici na Mělnicku. Zranilo se 11 lidí

Silnici I/9 u obce Kojetice na Mělnicku uzavřela v úterý odpoledne srážka několika osobních aut a autobusu. Záchranáři měli v péči 11 lidí, většinou s lehkým zraněním. Jeden člověk se zranil těžce.

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:26

Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo...

9. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Hradecku při nehodě osobního auta, kamionu a motocyklu zemřel motorkář

Na silnici druhé třídy 298 mezi Krňovicemi a Bělečkem při střetu kamionu, osobního auta a motocyklu zemřel motorkář. Řidič z osobního auta utrpěl zranění, byl...

9. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912...

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Poprvé v historii studentské soutěže Modelium zasedne v porotě zahraniční odborník. Dorazí renomovaný japonský architekt Yasumasa Hayashi

9. září 2025  16:07

Mars dosahuje dalšího absolutního snížení skleníkových plynů o 1,9%

9. září 2025  15:54

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

První ze čtyř podchodů na přestavované křižovatce Mileta v Hradci Králové silničáři chtějí otevřít na přelomu září a října. Značně to pěším a cyklistům usnadní cestu podél vnitřní části silničního...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Sedmiletý soudní spor mezi dvěma politickými rivaly z Lomu na Mostecku je definitivně u konce. Bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) dnes vzala zpět žalobu na ochranu osobnosti, kterou...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

Velkou investici, jejíž výsledek přitom řidiči nejspíš příliš nepostřehnou, přichystalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D1 v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku k Mankovicím na...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Baví mě to nejtěžší, to má vždy největší hodnotu, říká známý dirigent Varhan Orchestrovič Bauer

Dětství v kulisách Krkonošských pohádek, nedělní večery u Bakalářů nebo napínavé příběhy Jamese Bonda, všechny tyto televizní a filmové vzpomínky se promění v koncertní zážitek. V sobotu 11. října se...

9. září 2025  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.