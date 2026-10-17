Soutěsky v Hřensku zůstanou otevřené do 1. listopadu, provoz bude i ve svátek

Soutěsky v Hřensku na Děčínsku zůstanou otevřené do 1. listopadu. Návštěvníci se mohou na lodičkách svézt v Divoké i Edmundově soutěsce také ve státní svátek 28. října. Letos do provozu výrazněji nezasáhl ani nedostatek vody, ani podzimní počasí. ČTK to řekla starostka obce Kateřina Horáková (Pro obec).
Divoká soutěska je otevřená denně od 09:00 do 16:00, Edmundova soutěska od 10:00 do 16:00. V obou se návštěvníci mohou svézt na lodičkách, podmínky provozu se ale podle starostky liší. Zatímco v Divoké soutěsce se jezdí podle stanovených pravidel pro bezpečný průtok vody, v Edmundově soutěsce může provoz omezit také nepříznivé počasí. Bezpečnostní pravidla počítají například se silným větrem nebo přívalovým deštěm. Aktuální informace mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách obce a sociálních sítích nebo si je ověřit v informačním centru.
Provoz v Divoké soutěsce byl letos podle starostky přerušen na jeden den, a to kvůli vysokému průtoku vody. Horáková vysvětlila, že při příliš silném průtoku není bezpečné, aby převozníci převáželi návštěvníky na lodičkách. Provozovatelé proto mají stanovenou hranici, při které ještě mohou plavby uskutečňovat. Nedostatek vody naopak letos problém nepředstavoval. Podle starostky pomáhají udržovat potřebnou hladinu v plavební dráze jezy, které zároveň omezují usazování písku.
Zájem turistů podle starostky přetrvává i v podzimních týdnech, kdy se počasí začíná zhoršovat. "Já bych řekla, že letošní podzim je lepší, než byl třeba minulý rok," řekla. Obsazené skupiny jsou podle ní v Edmundově i Divoké soutěsce, obec je tak s dosavadním zájmem návštěvníků spokojená.
Edmundova soutěska byla po rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022 uzavřená. Pro návštěvníky se znovu otevřela loni, po zhruba třech letech od požáru. Provoz Divoké soutěsky byl obnoven už dříve.
Horáková je starostkou obce od dubna 2024, kdy se funkce ujala po odstoupení předchozího starosty Zdeňka Pánka (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná). ČTK řekla, že by chtěla ve funkci pokračovat, pokud ji zastupitelé podpoří. Za důležitý výsledek dosavadního vedení označila ozdravení obecních financí. Uskupení Pro obec, za které kandidovala, získalo v letošních komunálních volbách čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu. "Myslím, že za sebou máme kus práce, že ti lidi to vidí, takže nás zvolili zase," řekla Horáková.