Soutěž startupů ovládl projekt na úspory energie

Projekt zaměřený na úspory energie zvítězil ve 12. ročníku soutěže Startup Go Grill, která probíhá v rámci programu Startup GO! pořádaného Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK). Program pomáhá začínajícím firmám či lidem s podnikatelským nápadem rozběhnout a rozvinout podnikání. Startup Go Grill pak představuje jeho pomyslné vyvrcholení, při němž účastníci prezentují své projekty odborné porotě a veřejnosti.

„Startupy mají na prezentace pět minut, poté je porota ,griluje’ svými dotazy. Cílem je nacvičit a připravit firmy na tzv. investorský pitch, tedy prezentace před investory, které v případě úspěchu projektu na trhu mohou nastat,“ přibližuje smysl akce Jan Wedlich z ICUK.

Na 12. ročníku Startup Go Grillu se prezentovalo sedm startupových projektů. Vítězem se stala služba IQstat. Jde o mobilní aplikaci, která ovládá spotřebiče tak, aby spotřebovávaly elektřinu ve chvíli, kdy je levnější. Stojí za ní dva mladí nadšenci do efektivních řešení, Šimon Kala a Šimon Falta.

„Projekt IQstat nás zaujal svou vyspělou fází vývoje a promyšleným řešením. Je vidět, že tým je připraven udělat další krok. Věříme, že toto vítězství jim otevře dveře k investorům a pomůže dostat aplikaci z ,garáže’ tam, kde si zaslouží být – mezi lídry na trhu,“ dodal k vítězství aplikace porotce Josef Beneš, jednatel společnosti Stavario a vítěz soutěže v roce 2019. Na rozvoj dalšího podnikání získali zástupci vítězného projektu voucher v hodnotě 25 tisíc korun.

I projekt na druhém místě, Reframe Michala Police, se týká energetiky. Jedná se o software pro projektování fotovoltaiky na historických budovách. „Navrhne optimální umístění fotovoltaiky z fotografií a vytvoří veškeré podklady k vyřízení projektu, dotace a schválení památkáři i připojení k distribuční síti,“ vysvětlil Ondřej Klein z ICUK.

Projekt na třetí příčce se pak zaměřuje na sport. Aplikace Trenér do kapsy, za níž stojí Dan Makoli, je deník, který sleduje fitness tréninky a díky přehledné analýze a plánování pomáhá optimalizovat sportovní výkony.

Svého favorita mezi představenými startupy vybírala i veřejnost. Cenu publika si odnesl projekt Jakuba Futery First Medical Service, který učí lidi nebát se poskytnout první pomoc. „Prostřednictvím praktických kurzů a moderních postupů projekt pomáhá překonat obavy a připravuje veřejnost na to, jak efektivně reagovat v krizových situacích,“ přiblížil Klein.

Absolventům programu bude ICUK i nadále pomáhat v dalším rozvoji a bude je posouvat k dalším příležitostem, programům či investorům. „Zároveň aktuálně probíhá nábor nových podnikatelských nápadů do jarního běhu programu Startup Go,“ doplnil Klein.