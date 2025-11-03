Speciální výslechová místnost na litoměřické radnici prošla úpravami

„Díky moderní audiovizuální technice lze výslech zaznamenat a použít v trestním řízení, čímž se minimalizuje nutnost jeho opakování. Součástí zázemí je také monitorovací místnost, odkud mohou oprávněné osoby výslech sledovat. Obě místnosti jsou vybaveny kamerovou, zvukovou a počítačovou technikou, která zajišťuje vysokou kvalitu a bezpečné uchování záznamů,“ popsala Lenka Benešová, manažerka prevence kriminality litoměřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Vylepšené prostředí výslechové místnosti je navrženo tak, aby usnadnilo navázání důvěry a zlepšilo komunikaci mezi obětí a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), policie nebo soudů.
Náklady na modernizaci byly 104 tisíc korun, 70 tisíc korun pomohl uhradit příspěvek ministerstva vnitra, zbytek zaplatila litoměřická radnice.
Ročně je místnost využita průměrně ve stovce případů. Původní prostory byly zprovozněny už od roce 2013.