Společnost Accolade investuje do kláštereckého Garbe parku

Investuje do výstavby areálu Garbe Park Klášterec nad Ohří II, jenž po dokončení nabídne 55 tisíc metrů čtverečních moderních průmyslových ploch.
Hodnota investice je vyčíslena na 1,4 miliardy korun.
Stavba i následný provoz areálu se opírají převážně o české stavební, technologické a servisní firmy.
Zahájení výstavby areálu bylo oznámeno na konci roku 2025, aktuálně už byl vztyčen první sloup nové haly.
Hlavním nájemcem bude renomovaná globální společnost Reckitt, přední výrobce spotřebitelských produktů v oblasti zdraví, hygieny a péče o domácnost.