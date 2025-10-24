Sportoviště u základní školy Jižní v Žatci prochází modernizací

V Žatci začala rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Jižní, práce potrvají zhruba pět měsíců.
Kompletní modernizace zahrne vybudování nového atletického oválu, výstavbu vnitřního hřiště na malý fotbal s umělou trávou, multifunkčního hřiště pro basketbal, volejbal a fotbal, obnovu sektorů pro skok daleký a vrh koulí, nový workout a parkourový sektor.
Nainstaluje se také umělé osvětlení fotbalového hřiště a vznikne nová přístupová komunikace a zázemí pro veřejnost.
Náklady jsou vyčísleny na 34 milionů korun bez DPH, hradí je žatecká radnice.