Sportoviště vedle ústecké základní školy ohlídají kamery

Zařízení koupila městská policie, město jí na jejich pořízení uvolnilo ze svého rozpočtu 922 tisíc korun.
Kamery budou napojeny na systém městské policie. Záběry se přenášejí do operačního střediska, díky čemuž bude možné rychle reagovat na případný problém a ihned na místo vyslat hlídku strážníků.
„Moderní sportoviště je vybavené umělým osvětlením, které umožňuje ho bezpečně využívat i ve večerních hodinách. Dohlíží na něj navíc správce. Rozšíření o kamerový systém zvýší bezpečnost sportujících ještě více,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).
Za rekonstrukci sportoviště zaplatilo město téměř 32 milionů korun.