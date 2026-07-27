„Stavební práce se zaměřují na kompletní obnovu 333 metrů dlouhého atletického oválu,“ popsal mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Běžecká dráha měla dosud antukový povrch. Nově bude z tartanu, který splňuje současné požadavky na bezpečnost a komfort atletů.
Úpravy v areálu dále zahrnují demolici současného betonového kruhu pro vrh koulí a stavbu nového. „Součástí projektu je rovněž vybudování nového sektoru pro skok do dálky,“ doplnil Secký s tím, že změny se dotknou i prostoru vedle basketbalového hřiště. Má být rozšířen o dlážděnou plochu určenou pro umístění doskočiště pro skok do výšky. „Toto sportoviště bude navíc chráněno novou pojízdnou zastřešovací konstrukcí,“ přiblížil mluvčí.
Součástí prací je i vybudování osvětlení pro hřiště s umělým povrchem.
Modernizace venkovního areálu vyjde na 11 milionů korun. Hotovo má být letos na podzim.
„Město zároveň připravuje i další investice do sportovní infrastruktury v této lokalitě,“ dodal Secký. Podle něj vzniká projektová dokumentace pro rekonstrukci basketbalového hřiště a zpracovává se prováděcí dokumentace pro plánovanou modernizaci sportovní haly. „Město současně aktivně vyhledává dotační programy, které by mohly pomoci financovat připravované projekty,“ řekl mluvčí.