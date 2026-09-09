„Probíhá to katastrofálně. Zhotovitel dostal několik výzev a prakticky na nic nereagoval,“ okomentoval průběh stavby primátor Marek Hrvol (ProMOST).
Práce se rozběhly loni v květnu. Budoucí hala pojmenovaná Královna Mostu má rozšířit nabídku sportovišť ve městě. Její plánovaná kapacita je 300 diváků a situovaná je vedle stávající větší sportovní haly. Obě sportoviště má propojit tunel.
Avšak práce podle vedení magistrátu příliš nepostupují. „Stavba je ve fázi, kdy se firma snaží dodělat základy, ale není schopna nám doložit aktualizovaný harmonogram, který požadujeme. Teď tam prakticky není téměř nic kromě základů,“ popsal Hrvol.
Podle původních plánů měla být hala hotová do konce března 2027, termín se ale již dříve posunul. Došlo totiž ke zdržení stavby v důsledku zimního počasí a také se upravoval projekt kvůli problémům s podzemní vodou. Termín se proto změnil na konec října příštího roku. „Domnívám se, že na dokončení stavby nemají kapacity,“ doplnil primátor.
Firma však avizuje, že termín stihne. „Smluvní termín v říjnu 2027 dodržíme,“ uvedl Libor Chlopčík ze společnosti Herkul.
K výtkám primátora ohledně pomalého tempa prací se vyjádřil zdrženlivě. „Nebyl jsem tam, takže neumím přesně odpovědět. Ale blíží se volby, ne?“ reagoval.
Možnost odstoupení od smlouvy Most nyní řeší s právníkem. Pokud by k tomu nakonec skutečně došlo, stavba by se zastavila a město by muselo vypsat novou soutěž. To by znamenalo velké zpoždění.
Podle města nastal scénář, kterého se obávalo. Z vítězství firmy Herkul v tendru nebylo vedení magistrátu příliš nadšené už na začátku. Společnost již pro Most v minulosti realizovala menší zakázky, s jejichž průběhem panovala nespokojenost. Vyloučit ze soutěže ji ale magistrát ze zákona nemohl, protože splnila veškeré podmínky.
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„Zákon o zadávání veřejných zakázek je v tomto směru nedokonalý. I když víte, že máte se zhotovitelem problémy na jiných stavbách, neexistuje způsob, jak ho vyloučit jen proto, že se vám nelíbí,“ vysvětlil primátor.
Zdržení stavby navíc komplikuje i provoz stávající sousední haly. Kvůli omezení únikových cest musela dočasně snížit kapacitu pro velké akce.
Výstavbu druhé sportovní haly hradí město ze svého rozpočtu, se žádostí o dotaci totiž neuspělo.