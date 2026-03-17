Správa CHKO České středohoří řeší negativní dopady turismu i lom ČSA

Návštěvnost Českého středohoří za 50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) výrazně vzrostla. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která oblast spravuje, řeší negativní dopady turismu. Na starosti bude mít nově vyhlášenou národní přírodní památku Lom ČSA na Mostecku. Výročí oslaví správa CHKO společně s návštěvníky při procházkách i na tradiční Slavnosti pastvin. ČTK to řekl ředitel CHKO České středohoří František Budský.
Růst návštěvnosti potvrzují podle Budského data z informačních center, hradů, zámků a restaurací. "V současné chvíli řešíme ve spolupráci s policií, stráží ochrany přírody a rybářskou stráží možnosti, jak negativní jevy účinně eliminovat," uvedl Budský. Někdy podle něj lidí škodí přírodě nevědomky. Po upozornění takového jednání většinou zanechají. "Těší nás, že podstatná část turistů si uvědomuje, v jak jedinečné krajině se nachází, a že je tu jen na návštěvě," řekl ředitel.
V minulosti se objevili investoři, kteří chtěli stavět v místech, kde to není povoleno. Nejdůležitější v těchto ohledech je pro ochránce přírody spolupráce se stavebními úřady. "Pokud spolupráce funguje, jsme schopni úspěšně vyřešit i nelegální stavby," uvedl Budský.
Oblast Českého středohoří je specifická zejména stepními biotopy a živočichy a rostlinami na tyto biotopy vázaných. CHKO je podle ředitele ostrovem přírody v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Při práci ochránci využívají moderní technologie jako jsou genetické analýzy, akustický monitoring či drony. Podílí se na záchranně vzácných druhů jako je motýl okáč skalní, sysel obecný, ještěrka zelená nebo z rostlin koniklec otevřený český a orchidej vstavač kukačka.
V Českém středohoří nyní pracuje 33 zaměstnanců. Strážci ochrany přírody jsou dobrovolní, je jich osm. Správa CHKO České středohoří je jedním z regionálních pracovišť AOPK, jejíž rozpočet by měl být letos podle Budského zhruba stejný jako v předchozích letech.
Odborníci z CHKO České středohoří budou spravovat také nově vyhlášenou národní památku Lom ČSA. Oblast postupně připravují na zpřístupnění. "Plánujeme vyhlásit i další nová maloplošná zvláště chráněná území a cíleně se věnovat ochraně těch nejvíce ohrožených druhů živočichů a rostlin. K tomu využíváme financí z desetiletého evropskému projektu Prospective LIFE," uvedl Budský. "Očekáváme, co přinese plánovaná novela stavebního zákona a jaký vliv na naši práci bude mít," dodal.
Oslavy výročí vyhlášení CHKO, které připadá na 19. března, začaly putovní výstavou fotografií, která na deseti oboustranných stojanech představuje jedinečnou krajinu a přírodu. V dubnu startuje série vycházek s odborníky. Zájemci se mohou zúčastnit geologicky laděné exkurze do okolí Žitenic nebo vycházky se zoologem za obojživelníky, kteří v tomto období táhnou do tůní u Milešova. Vycházky jsou naplánované až do září a návštěvníky seznámí s tím nejzajímavějším z přírodního dědictví oblasti. Oslavy se promítnou také v programu tradičních Slavností pastvin. Ty se budou konat 5. září v obci Hlinná na Litoměřicku.
Správa CHKO k výročí připravila také dálkovou trasu napříč pohořím. "Má 12 etap, které průběžně uveřejňujeme a formou webové prezentace ukazují to nejzajímavější z přírodního i kulturního dědictví regionu. Krom námětů na výlety slouží i jako takový průvodce chráněnou oblastí. Na dalším rozvoji stezky budeme do budoucna spolupracovat s Destinační společností České středohoří. Na podzim chceme ještě zasadit 50 stromů a vytvořit tak pamětní alej nebo sad," doplnil Budský.