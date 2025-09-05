Trať u Litoměřic se zrychlí a bude bezpečnější. Pomůže evropský zabezpečovač

Autor: pak
  6:02aktualizováno  6:02
Správa železnic připravuje velkou rekonstrukci trati na pravém břehu Labe mezi Litoměřicemi dolním nádražím a Mělníkem. Stavba za téměř 17 miliard korun umožní nejen zvýšení rychlosti na trati, ale zmodernizuje řadu nástupišť a většinu z 26 přejezdů nahradí silničními nadjezdy nebo podjezdy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

„Cestující ve všech stanicích a zastávkách získají moderní nástupiště umožňující pohodlný nástup do vlaku. K dispozici budou mít nejen přehledný informační systém, ale také nové přístřešky a designový mobiliář,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Obnova se bude týkat úseku dlouhého zhruba 35 kilometrů, který leží na dvoukolejné elektrifikované trati č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ. Díky obnově železničního svršku a spodku dojde po rekonstrukci ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h.

Součástí stavby bude i přechod na střídavou na trakční soustavu, která bude v celém úseku Mělník – Děčín. „Přechod na střídavou soustavu na české železnici výrazně zefektivní provoz celé sítě. Střídavá soustava umožňuje přinášet vyšší výkon, snižuje energetické ztráty, vyžaduje méně napájecích stanic. To snižuje provozní náklady a usnadňuje údržbu,“ vysvětluje Friebová.

Prodloužení kolejí

Protože trať je hojně využívána k nákladní dopravě, je potřeba pro bezproblémový provoz dlouhých nákladních vlaků prodloužit koleje ve stanicích. Ve stanicích Štětí, Polepy a Mělník bude zbudován příchod k vlakům novými podchody s bezbariérovým přístupem. „V Mělníku se navíc zrekonstruuje nádražní budova, přibude i nové parkoviště. V Liběchově vznikne zastávka blíže k centru obce, neboť současná stanice bude sloužit pouze pro nákladní dopravu,“ popsala Friebová.

Rekonstrukce trati také zajistí vyšší bezpečnost provozu instalací evropského zabezpečovače ETCS. Bezpečnost na trati podpoří i zrušení většiny z 26 přejezdů, které nahradí silniční nadjezdy nebo podjezdy a nově vybudované příjezdové komunikace. Součástí stavby bude také rekonstrukce železničních mostů, propustků a opěrných zdí.

Rekordní kontrakt za 11 miliard. Ústecký kraj budou nově brázdit vlaky RegioJetu

„Stavební práce se plánují v letech 2030 až 2033. SZ již vybrala projektanta modernizace traťového úseku. Záměr projektu a dokumentaci pro povolení stavby vypracuje vítěz soutěže za téměř 145 milionů korun. Samotné práce by měly začít v roce 2030,“ doplnila Friebová.

Železniční trať mezi Ústím nad Labem západ a Lysou nad Labem, hovorově zvaná „pravobřežka“, byla dříve známá jako „uhelná magistrála“. Trať postavila v roce 1874 Rakouská severozápadní dráha jako součást své magistrály mezi Vídní a hranicí s Německem v Děčíně.

Původně jednokolejná trať byla v průběhu 1. světové války rozšířena na dvoukolejnou. Zásadní přestavby se trať dočkala v 50. letech 20. století, kdy byla elektrifikována stejnosměrnou trakční soustavo

