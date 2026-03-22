Srážka vlaku s osobou na Litoměřicku zastavila provoz na koridoru z Prahy do SRN

Nehoda na Litoměřicku zastavila dnes ráno provoz na koridoru z Prahy do Německa, vlak tam srazil člověka. Vlaky v úseku Roudnice na Labem a Hrobce dočasně nahradily autobusy. Provoz železničáři zhruba v 10:30 plně obnovili, informoval novináře mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
"Osoba podlehla svým zraněním před příjezdem záchranářů," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
Událost se dotkla osobních vlaků, rychlíků i mezinárodních spojů. Některé vlaky nejely vůbec, další měly zpoždění.