V Mostě otevřeli stacionář pro dospělé autisty, zájemci už musejí do pořadníku

Lenka Dvořáková
  15:02aktualizováno  15:02
Město Most má nový denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) od 15 do 45 let. Dosud tam podobné zařízení chybělo, přestože poptávka po službách pro autisty v celém Ústeckém kraji dlouhodobě převyšuje nabídku.
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra....

V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra. (říjen 2025) | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra....
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra....
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra....
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra....
9 fotografií

Když se pětadvacetiletý Martin ráno chystá do stacionáře, jeho maminka si na chvíli sedne ke stolu a poslouchá, jak si v pokoji tiše povídá sám pro sebe. Dřív by jí to trhalo srdce, ale teď ne. Ví, že za pár minut půjde tam, kde mu rozumí. Martin žije s autismem. Neumí vždy popsat, co cítí, vyhýbá se hluku, dotekům i chaosu. Ale když ve stacionáři vezme do ruky štětec, svět se pro něj na chvíli uklidní.

Právě pro lidi, jako je Martin, vznikl v Mostě Denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Nové zařízení otevřela nezisková organizace MOSŤÁČEK.CZ, z. s., která se dlouhodobě věnuje pomoci lidem s autismem. Rodina sem může umístit nemocného člena rodiny na část dne, anebo na celý, ovšem vyjma večerů a nocí.

Rekonstrukce staré budovy u děkanského kostela trvala zhruba rok a vyšla na 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryl Národní plán obnovy, menší část uhradilo město Most.

„V Mostě podobné zařízení dosud chybělo, přitom zájem rodin je dlouhodobě obrovský,“ uvedla při slavnostním otevření náměstkyně primátora Markéta Stará.

Autismus dcery převrátil náš život. Každý malý pokrok nám dává naději

„Zájem rodin je obrovský, už teď máme v pořadníku desítky žádostí,“ uvedla ředitelka organizace Helena Fadrhonsová. Připomněla, že Mosťáček začal už začátkem letošního roku poskytovat sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s autismem. „Za tu dobu jsme pomohli více než padesáti rodinám. Právě díky tomu jsme si potvrdili, jak moc je potřeba podobné služby rozšiřovat i pro dospělé klienty,“ dodala.

Denní stacionář funguje od září a aktuálně spolupracuje s dvanácti rodinami. Kapacita zařízení je šest klientů současně, díky střídání během dne se však může postarat až o dvacet lidí. O každého klienta pečuje individuálně vyškolený tým – dvě sociální pracovnice a čtyři pracovnice v sociálních službách.

„Bylo nutné zajistit dostatek personálu, aby se každému klientovi mohl někdo věnovat individuálně,“ doplnila Fadrhonsová. Klienti zde rozvíjejí komunikační a sebeobslužné dovednosti a zapojují se i do rukodělných i vzdělávacích aktivit.

V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra. (říjen 2025)
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra. (říjen 2025)
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra. (říjen 2025)
V mostě otevřeli denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra. (říjen 2025)
9 fotografií

Nové zařízení pomáhá rodinám, které dosud často zůstávaly na péči o dospělé s autismem samy. Mnozí rodiče se tak třeba museli vzdát zaměstnání, aby mohli svým blízkým zajistit celodenní dohled.

„Dospělí s PAS jsou často neviditelná skupina, která po dosažení dospělosti zůstává bez podpory. Taková zařízení dávají jejich životu strukturu a rodinám konečně trochu klidu,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

Podle odborníků je vznik podobných zařízení v regionu zásadní. Jakub Albrecht, primář psychiatrického oddělení nemocnice v Mostě, upozorňuje, že u dospělých klientů s PAS se často objevují složité kombinace potíží. „Z psychiatrického hlediska mluvíme o poruchách emocí, chování, motoriky a sociální interakce. Každý člověk s autismem má trochu jiné projevy – nelze je jednoduše zařadit do jedné škatulky,“ vysvětluje.

Podle něj se moderní diagnostika odklání od dřívějšího dělení autismu na přesné kategorie. „Dřív byla snaha vytvářet podskupiny, dnes mluvíme o spektru. Ty projevy jsou natolik individuální, že nejde stanovit jednotný vzorec. Proto se také snažíme přizpůsobovat péči konkrétním potřebám každého klienta,“ dodává primář.

Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo

Na otázku, zda se dá s autismem „naučit žít“, odpovídá, že zásadní roli hraje propojení služeb a odborné péče. „V ideálním světě lze najít takovou konstelaci podpory, aby člověk mohl žít relativně běžný život, který ho neomezuje. Když má k dispozici služby jako stacionář, podporu rodiny a přístup k odborné léčbě, může být spokojený,“ říká Albrecht. „Naší snahou je, aby lidé s autismem mohli fungovat v běžném životě, chodit do chráněného zaměstnání nebo se zapojit do komunitních aktivit.“

Podle něj však existují i případy těžších forem autismu, které vyžadují dlouhodobý dohled. „Nejtěžší formy bývají často kombinované s hlubokou mentální retardací. Takoví lidé žijí jakoby ‚za sklem‘, jejich vnímání světa je jiné a někdy jsou nebezpeční sami sobě. Chronicky se poškozují, a proto je potřeba využívat dlouhodobé omezovací prostředky a farmakologickou léčbu, která minimalizuje riziko sebepoškozování,“ popisuje Albrecht.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Podzimní prázdniny lze na Vsetínsku strávit s pátrací hrou i při výrobě hraček

Podzimní prázdniny lze letos na Vsetínsku strávit s pátrací hrou nebo při výrobě dřevěných hraček. Jde o část z nabídky programů, které pro děti na úterý 28....

24. října 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Rehabilitační nemocnice Beroun otevřela ordinaci dětské ergoterapie

Rehabilitační nemocnice Beroun otevřela ordinaci dětské ergoterapie. Je určená pro děti od tří do deseti let s poruchami senzorického zpracování, pohybové...

24. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zfetovaný narazil do autobusu a ujel. Policie muže viní ze dvou trestných činů

Policie obvinila ze dvou trestných činů řidiče nákladního vozu, který v závěru května v Ústí nad Labem naboural do minibusu plného lidí a z místa nehody následně ujel. Muže se záhy podařilo vypátrat....

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chloumecká ulice v Mělníku se dočká rekonstrukce. Start oprav se mírně posouvá, termín dokončení ale platí!

24. října 2025  16:15

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

24. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Chrudim pokračuje v kastracích toulavých koček

Chrudim pokračuje v programu kastrace toulavých koček. V první polovině listopadu je bude odchytávat v místní části Markovice. Cílem je omezit množení zvířat...

24. října 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a obce Plzeňského kraje očekávají od státu dost peněz na platy nepedagogů

Města a obce Plzeňského kraje očekávají příští rok od státu dostatek peněz na platy i odměny nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách. Tyto...

24. října 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:32

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci

Provoz porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci. Rozhodla o tom správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská...

24. října 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

24. října 2025  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.