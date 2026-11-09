Starostou Kadaně byl zvolen Jan Losenický, město povede podruhé v řadě

Starostou Kadaně na Chomutovsku dnes zastupitelé zvolili Jana Losenického (ODS). Město povede podruhé. Místostarosty jsou Alena Benešová a Jan Perout (oba ODS). Rada města zůstává devítičlenná. Trojkoalice vítězné ODS s uskupeními Pro Kadaň a okolí a Lepší sever–Lepší Kadaň má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 14 mandátů.
Do kadaňského zastupitelstva se v letošních komunálních volbách dostalo všech šest kandidujících subjektů. Vítězná ODS, která je ve vedení města od roku 2002, obdržela 35,45 procenta hlasů a získala deset zastupitelských mandátů. Druhé skončilo ANO s osmi mandáty, tři zastupitele získalo uskupení Dáme Kadani novou šanci. Po dvou zastupitelích mají uskupení Pro Kadaň a okolí s podporou Naše Česko, Lepší sever-Lepší Kadaň a Spojení pro změnu.
Starosta Losenický a první místostarostka Benešová budou pro výkon svých funkcí uvolněni, budou tedy pobírat odměnu v plné výši. Místostarosta Perout byl zvolen jako neuvolněný, tedy ne plně placený.
Do odpovědnosti starosty by měly patřit finance a hospodaření města, majetková politika, rozvoj nemocnice a dostupnost zdravotní péče, strategický, kulturní a územní rozvoj i komunikaci s veřejností a vnější vztahy. Benešová by měla mít na starosti sociální záležitosti, životní prostředí, bytovou politiku a školství. Bude také koordinovat administrativní agendu městských organizací a společností, včetně on-line zpřístupňování dokumentů. Perout má zodpovídat za městské investice, dopravu a dopravní infrastrukturu, sport a podporu podnikání, obchodu a služeb.
Konkrétním tématům se mají věnovat i ostatní radní. Čtyři z nich jsou členové ODS, další dvě koaliční strany mají po jednom radním.
Před čtyřmi lety kandidovalo v Kadani, kde žije zhruba 18.000 obyvatel, rovněž šest subjektů. Do zastupitelstva se dostali zástupci čtyř z nich. ODS získala 12 mandátů, ANO deset, PRO Kadaň a okolí čtyři a Lepší sever jediného zastupitele.