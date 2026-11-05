Starostou Litoměřic se stal Hrbek z ODS, která střídá ve vedení města hnutí ANO

Starostou Litoměřic se dnes stal Filip Hrbek z ODS. Trojkoalici vytvořili vítězní občanští demokraté s uskupením SEN pro Litoměřice a STAN a Sport a zdraví Litoměřice. ANO skončilo po čtyřech letech vládnutí s hnutím Naše Litoměřice v opozici. V zastupitelstvu o 27 členech má trojkoalice většinu 15 hlasů. Pro Hrbka hlasovalo 19 zastupitelů.
Kromě starosty budou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy s nárokem na plnou odměnu, také dva místostarostové. Prvním je Lukáš Korbel z ODS, který bude mít pod sebou odbor ekonomický či sport. Druhým se stal Petr Leník za SEN, jemuž připadne životní prostředí, kultura, sociální věci a zdravotnictví. Na místo třetího místostarosty zastupitelé zvolili Václava Červína za STAN, který se má jako neuvolněný, tedy ne plně placený, starat o školství a silniční hospodářství.
Červín, který byl lídrem kandidátky STAN, ani Leník, který byl čtyřkou na kandidátce SEN, se do zastupitelstva nedostali. Místo jim jako náhradníkům přenechali zvolení zástupci, kteří to zdůvodnili nezkušeností v politice či časovou vytížeností. V radě budou za ODS ještě Jan Fišera, Petr Pinka, Roman Kozák a Pavlína Kodytková, za SEN pro Litoměřice Renata Kutina Vášová, která kandidátku hnutí vedla.
O nominaci Červína se strhla vzrušená debata. Zastupitel Lukas Wünsch za TEAM navrhl stažení volby s odůvodněním, že by byl Červín, který je ředitelem jedné ze základních škol a stál za záměrem zřídit sportovní gymnázium, ve střetu zájmů. Vystoupil také občan s osobními výhradami proti Červínovi. Hrbek řekl, že budou přijata opatření, aby místostarosta nehlasoval o odměnách pro sebe a nebude mít na starosti záležitosti, které se týkají dané školy.
Zastupitelé schválili zřízení výborů finančního, kontrolního a majetkového. Předsedou finančního výboru se stal Pinka (ODS), kontrolní povede Jiří Adámek (ANO). Do čela majetkového výboru byl zvolen Kozák (ODS).
Mezi programové priority koalice patří změna komunikace mezi občany a radnicí, péče o veřejné prostranství, zlepšení úklidu a údržby města, zpracování koncepce dopravy, příprava a zahájení stavby alespoň jednoho parkovacího domu, příprava nových sportovišť například v areálu bývalých kasáren, příprava přestavby plaveckého bazénu a podpora a pragmatický rozvoj alternativních zdrojů energie.
Litoměřice byly v Ústeckém kraji společně s Teplicemi dlouhodobě baštou občanských demokratů. Před čtyřmi lety je v obou městech vystřídalo ANO, letos v obou městech zvítězila ODS. V Teplicích se však dohodli na povolební spolupráci dosavadní koaliční partneři ANO a Volba pro Teplice.
V Litoměřicích ODS získala deset mandátů, tři má SEN pro Litoměřice a dva STAN a nezávislí a Sport a zdraví Litoměřice. ANO získalo šest křesel, Naše Litoměřice tři, dva má SPD s podporou Stačilo! a PRO a jeden uskupení TEAM. Voleb se zúčastnilo 42,12 procenta voličů.