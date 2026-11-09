Starostou Loun se po čtyřleté pauze stal opět Janda z hnutí Pro lepší Louny

Starostou Loun se dnes stal po čtyřleté pauze opět Pavel Janda, který byl lídrem uskupení Pro lepší Louny - nezávislí s podporou TOP 09 a STAN. V opozici skončilo vítězné hnutí ANO. Uskupení Pro lepší Louny vytvořilo koalici s dalšími třemi, kterými jsou Louny společně: Piráti, Zelení, nezávislí, dále Vize pro Louny a Unie pro sport a zdraví. Nová koalice čtyř uskupení má 16 z 29 zastupitelů.
Koalice plánuje revizi hospodaření města a jeho organizací včetně personálních a provozních nákladů. Chce také připravit motivační program, aby přivedla nové lékaře, stabilizovat dětskou pohotovost a pohotovost pro dospělé a prověřit možnosti obnovení zubní pohotovosti.
První místostarostkou zvolili zastupitelé Štěpánku Slezákovou z Vize pro Louny. Starosta a místostarostka budou funkce vykonávat jako uvolnění, to znamená s nárokem na plnou odměnu. Neuvolněným místostarostou se stal Radovan Šabata z Unie pro sport a zdraví. V sedmičlenné radě je doplní Ivana Hluštíková z Louny společně, Ondřej Soukup z Vize pro Louny a Jan Červa a Michal Kučera z Pro lepší Louny.
Do zastupitelstva se v Lounech dostaly všechny kandidující subjekty s výjimkou komunistů. Vítězné ANO získalo devět mandátů. Druhé skončilo uskupení Pro lepší Louny se sedmi mandáty a třetí Vize pro Louny s pěti. Po dvou mají Unie pro sport a zdraví, Louny společně a Lounští patrioti. Jednoho zastupitele má SPD a jednoho Sociální demokracie a nezávislí kandidáti. Volební účast v říjnových volbách byla 37,21 procenta.
Janda byl starostou v letech 2018 až 2022, kdy ho vystřídal Milan Rychtařík (ANO). Prvním krokem tehdejší koalice ANO, SPD, ČSSD a Lounští patrioti bylo sejmutí ukrajinské vlajky z budovy radnice. Při hlasování dnes Janda získal 17 hlasů. "Věřím, že povedeme vzájemně slušnou a férovou debatu napříč zastupitelstvem," uvedl.