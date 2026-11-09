Starostou ústeckého Střekova se stal Jakub Přibyl z Jednoho Ústí

Starostou v obvodu Střekov v Ústí nad Labem se stal Jakub Přibyl (PRO!Ústí) z Jednoho Ústí. Ve funkci vystřídal dosavadního starostu Pavla Peterku (ANO), který byl starostou od roku 2020. Obvod povede vítězná koalice Jedno Ústí, která v zastupitelstvu získala osm z 15 mandátů. Tvoří ji sedm subjektů, a to PRO!Ústí, Česká pirátská strana, Strana zelených, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Vyplývá to z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obvodu.
Přibyl získal při volbě starosty osm hlasů z 15, zbytek zastupitelů se zdržel. Pro svou funkci nebude uvolněn, nebude tedy za výkon funkce plně placený.
Na dnešním zastupitelstvu byli také zvoleni místostarostové. Funkci první místostarostky bude vykonávat Andrea Málková (nezávislá za STAN), druhým místostarostou byl zvolen Martin Krsek (PRO!Ústí). Oba budou také neuvolnění, tedy nebudou plně placení. Rada bude mít dohromady pět členů, kromě starosty a dvou místostarostů byli členy zvoleni Tibor Novodomský (TOP 09) a Soňa Čechová (nestr. za STAN).
Dnes byl zastupiteli zřízen také finanční a kontrolní výbor. Oba budou mít po pěti členech. Předsedou finančního výboru se stal Novodomský, předsedou kontrolního výboru zastupitelé zvolili Peterku.
Součástí ustavujícího zasedání byla také diskuse o možném rušení městských obvodů v Ústí nad Labem. K tématu vystoupili zastupitelé i přítomní občané. Zastupitel Petr Vinš (Za lepší Střekov s podporou Vaše Ústí), který byl starostou Střekova v letech 2018 až 2020, označil rušení obvodů za špatný záměr. Upozornil, že obyvatelé by měli mít možnost volit si své zástupce a že přesun agendy na magistrát by mohl zhoršit dostupnost řešení místních problémů. Zastupitelé následně hlasovali o jeho návrhu, aby obvodní zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas se zrušením Střekova. Návrh nebyl přijat.
Nové vedení chce věnovat pozornost především problémům, které obyvatelé zmiňovali v předvolební kampani, řekl dnes novinářům Přibyl. V okrajových částech Střekova podle něj chybí základní infrastruktura, například kanalizace, a lidé nemají dost informací o plánovaných investicích. Na sídlišti Horní Střekov se obyvatelé potýkají mimo jiné s nedostatkem parkovacích míst a nevyhovujícím veřejným prostorem. "Ten veřejný prostor není nastaven na potřeby člověka 21. století," řekl. Lidé také podle něj zmiňovali další rozvoj nábřeží.
V říjnových komunálních volbách získalo na Střekově nejvíce hlasů Jedno Ústí, které obsadilo osm z celkových 15 zastupitelských křesel. ANO získalo tři mandáty, Za lepší Střekov s podporou Vaše Ústí dva mandáty a po jednom mandátu obsadila uskupení Spolu pro Ústí a SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Volební účast dosáhla 39,58 procenta.