Starostou v obvodu Severní Terasa v Ústí zůstává Jaroslav Šimanovský

Starostou městského obvodu Ústí nad Labem-Severní Terasa zůstává Jaroslav Šimanovský (ANO). Vedení obvodu bude pokračovat v koalici ANO, Spolu pro Ústí, Zdraví Sport Vzdělání a SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory, která se dohodla už před ustavujícím zastupitelstvem. Vítězná koalice Jedno Ústí, která v komunálních volbách v obvodu získala sedm z 15 mandátů, bude v opozici. Vyplývá to z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva. Starostkou v obvodě Neštěmice zastupitelé zvolili znovu Yvetu Tomkovou (Vaše Ústí).
Šimanovský získal při volbě starosty devět hlasů z 15. Bude vykonávat funkci uvolněného starosty, tedy s nárokem na plný plat. Jako dva místostarosty zastupitelé zvolili Michala Ševcovice ze Zdraví Sport Vzdělání a Michala Šidáka za Spolu pro Ústí. Oba budou funkci vykonávat jako neuvolnění, nebudou tedy plně placení. Pro jejich zvolení hlasovalo osm zastupitelů, šest bylo proti a jeden se zdržel.
Šidák, který je členem ODS, novinářům dnes řekl, že do koalice vstoupil kvůli osobním vazbám na Šimanovského a také kvůli nesouhlasu s rušením městských obvodů. Z ODS vystupovat nehodlá. "V tuhle chvilku nemám potřebu vystoupit," řekl. Připustil, že komunikace s vlastní stranou nebyla ideální. "Z mého hlediska na těch interních jednáních naprosto nepadl jakýkoliv zákaz ustanovovat si nebo vyjednávat si pozice na obvodech," řekl. Předseda oblastního sdružení ODS a poslanec Libor Turek dnes ČTK řekl, že se oblastní radě ODS postup Šidáka nelíbí. "Doporučili jsme, aby to nedělal, a distancovali jsme se od toho," řekl. "Zřejmě budeme muset svolat v nejbližších dnech oblastní radu a nějak se k tomu postavíme," doplnil v reakci na to, že byl dnes Šidák zvolen místostarostou v obvodu.
Pětičlennou radu obvodu doplnili Tomáš Vlach (ANO) a Petr Krause (SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory). Pro jejich zvolení hlasovalo osm zastupitelů, sedm se zdrželo. Oba budou ve funkci jako neuvolnění.
Koalici na Severní Terase oznámil dosavadní starosta Šimanovský v říjnu. Jedno Ústí se tehdy rozhodlo neusilovat o účast ve vedení obvodu a přijalo nabídku na předložení návrhů na obsazení výborů. Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka tehdy uvedl, že hnutí bude mít své zástupce ve výborech.
Zastupitelé dnes zřídili finanční a kontrolní výbor, oba pětičlenné. Předsedou finančního výboru se stal Petr Landa (ANO), předsedkyní kontrolního výboru Ludmila Beutelová (Jedno Ústí).
Jednání se dotklo také možného zrušení městských obvodů a převedení jejich agend pod magistrát města. O konečné podobě změny ani termínu zatím rozhodnuto není. Šimanovský vystupoval v diskusi proti zrušení obvodů. "Obvody mají blízko k voličům, obvody vědí, co se tady dělá," řekl.
Ustavující zasedání dnes měli také zastupitelé v Neštěmicích, kde koalici vytvořilo vítězné uskupení Vaše Ústí se Spolu pro Ústí. V patnáctičlenném zastupitelstvu má koalice osm mandátů, z toho sedm patří uskupení Vaše Ústí. Neuvolněným místostarostou se stal Zdeněk Stárek (Vaše Ústí). V zastupitelstvu má čtyři mandáty Jedno Ústí, dva ANO a jeden koalice SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. "Jednou z hlavních společných programových priorit je zachování městských obvodů, jejichž zrušení avizuje uskupení Jedno Ústí," uvedla koalice v prohlášení zaslaném ČTK před dnešním zastupitelstvem.
Staronová starostka získala ve volbě 14 hlasů. Pro Tomkovou jde o čtvrté volební období. "Výsledek voleb je pro mě obrovským závazkem a zároveň hnacím motorem k tomu, abych za naše obyvatele dál bojovala. Jsem ráda, že se nám podařilo uzavřít koalici, která má jasnou představu o tom, co chceme pro Neštěmice dělat. Spojuje nás přesvědčení, že městské obvody mají své opodstatnění a o jejich budoucnosti nelze rozhodovat od stolu, bez lidí, kterých se tak zásadní změna bezprostředně dotýká," uvedla.
V pětičlenné radě má Vaše Ústí čtyři zástupce, vedle Tomkové a Stárka jsou to ještě Daniel Petrák a Roman Fikar, pátým radním je Petr Vidlák za Spolu pro Ústí. Také v Neštěmicích zřídili finanční a kontrolní výbor, oba pětičlenné. Do čele finančního výboru zvolili zastupitelé Evu Novákovou (ANO). Předsedou kontrolního výboru se stal Jaroslav Mareš (Jedno Ústí).
Po rychlém zvolení vedení obvodu se debatovalo velmi dlouho o možném zrušení obvodů. Tomková se razantně postavila proti, řekla, že nejde jen o úřad a politické funkce. "My hájíme zájmy tohoto obvodu," uvedla. "Nechceme, aby se úroveň našeho obvodu ještě zhoršila," dodala. Zastupitel Vladimír Kozák za Jedno Ústí řekl, že návrh ještě není na stole. Starostku podpořili v občané, kteří byli v sále. Zastupitelstvo pak schválilo usnesení, že nesouhlasí se zrušením obvodu Neštěmice. Pro hlasovalo 12 zastupitelů, proti byli dva a zdržela se jedna zastupitelka.
V pondělí se uskuteční zastupitelstvo v obvodu Střekov. Městský obvod Ústí nad Labem-město ustavující zastupitelstvo zatím nenaplánoval s ohledem na to, že soud rozhoduje o návrhu, který se týká voleb. Kvůli stejné věci se čeká i se svoláním zastupitelstva magistrátu. Volby v Ústí nad Labem vyhrála koalice Jedno Ústí, která získala 22 mandátů z 37.