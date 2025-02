Starším občanům Lovosic nově slouží Senior Taxi

Senioři a zdravotně postižení z Lovosic mají k dispozici novou službu – Senior Taxi. Jejím cílem je usnadnit přepravu a umožnit větší nezávislost těm, kteří to nejvíce potřebují. Zájemcům město finančně přispěje na jízdy.

Službu mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Lovosicích starší 65 let a držitelé průkazu ZPT a ZTP/P. Senior Taxi je doveze od jejich bydliště na různá místa v Lovosicích, ale i do okolních měst a vesnic či třeba do nemocnice v Ústí nad Labem. Služba je k dispozici ve všední dny od 7 do 15 hodin, zájemci si ji mohou objednat minimálně 24 hodin předem na telefonním čísle 606 043 400. Pokud bude dostatečná kapacita, je možné objednat jízdu i na poslední chvíli.

Při nástupu musí klienti předložit průkaz Senior Taxi, který zároveň slouží i pro zaplacení jízdy. K dostání je v lovosickém infocentru. Na tento průkaz bude před vydáním nahráno tisíc kreditů od města, přičemž jeden kredit má hodnotu jedné koruny. „Každá jízda je hrazena z 50 procent přepravovanou osobou a z 50 procent městem Lovosice, tedy z kreditů. Po každé jízdě obdrží cestující informativní SMS, která obsahuje potvrzení o zahájení jízdy, počet stržených kreditů a aktuální stav na jeho účtu,“ přiblížilo město na webu.

Zájemci budou moci využívat Senior Taxi i po vyčerpání kreditů na průkazu, ovšem už bez finanční podpory samosprávy. Město také doplnilo, že si klient může s sebou do Senior Taxi vzít jednu osobu jako doprovod, která za jízdu nebude nic platit.

Jedna cesta po Lovosicích vyjde na 60 korun, přičemž při využití kreditů od samosprávy dá cestující ze své peněženky pouze 30 korun. Cesta do litoměřického špitálu stojí 200 korun, díky kreditům vyjde klienta na 100 korun. Kompletní ceník je k dispozici na webu Lovosic.