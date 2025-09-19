Zkontrolujte si bydlení, vyzval Chomutov lidi z okolí domu s narušenou statikou

„My jsme udělali preventivní opatření ve spolupráci s policií, že jsme rozdali letáčky, které vyzývaly nájemníky v širokém okolí, pokud pociťují nějaké změny, vidí nějaké trhliny, aby to hned hlásili,“ uvedl primátor Milan Märc (Nový Sever).
Už před lety museli nájemníci zafixovat dům v ulici Matěje Kopeckého. Další problematická oblast je podle Märce v okolí areálu Domovinky. „Za kinem Oko je zahrada. My už jsme tam měli několik parcel pro domy. Naštěstí jsme od toho odstoupili, protože to byla poddolovaná oblast,“ uvedl Märc.
V okolí evakuovaného domu pracují odborníci. Provedli několik vrtů do hloubky 12 a 20 metrů, díky kterým zjistí, jak přesně vypadá podloží. Práce museli v jednu chvíli krátce pozastavit, protože se objevily informace, že vrty rovněž ohrožují statiku domu. Podle Märce se zprávy nakonec nepotvrdily a odborníci se vrátili k práci.
Georadary zatím odhalily, že se v podloží kromě jílu nachází také uhlí, které se podle Märce našlo překvapivě hluboko. „Pokud se předpokládalo, že je tam jíl, který nějakým způsobem pracuje, tak je to důvod k nějakým jiným závěrům, protože jíl a uhlí se chová jinak,“ vysvětlil primátor.
Na svém posledním zasedání chomutovští zastupitelé uvolnili necelých 500 tisíc korun pro dotčené rodiny. Každá již dostala 20 tisíc. Märc připomněl že město uvolnilo i 1,4 milionu korun na zajištění prací spojených se sanací nedalekého svahu a jeden milion na případné další výdaje.
Společenství si může zažádat o dvoumilionovou bezúročnou půjčku od města. Pokud by společenství vlastníků jednotek potřebovalo další peníze, je o tom město podle Märce připravené jednat.