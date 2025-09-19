Zkontrolujte si bydlení, vyzval Chomutov lidi z okolí domu s narušenou statikou

  14:22
Město Chomutov ve spolupráci s policií vyzvalo nájemníky v okolí panelového domu s narušenou statikou, aby zkontrolovali své nemovitosti. V případě viditelných změn je mají nahlásit. Dva vchody bytového domu v Čelakovského ulici opustili všichni obyvatelé na konci srpna, protože čidlo monitorující dům zaznamenalo pohyb. V Chomutově je několik dalších oblastí s obdobným problémem.

„My jsme udělali preventivní opatření ve spolupráci s policií, že jsme rozdali letáčky, které vyzývaly nájemníky v širokém okolí, pokud pociťují nějaké změny, vidí nějaké trhliny, aby to hned hlásili,“ uvedl primátor Milan Märc (Nový Sever).

Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené statice. (28. srpna 2025)
Vchod domu, jehož obyvatelé museli kvůli narušené statice pryč, je obehnaný zábranami. (28. srpna 2025)
V okolí panelového domu, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do nich následně umístí speciální sondy s velmi citlivými senzory.
Už před lety museli nájemníci zafixovat dům v ulici Matěje Kopeckého. Další problematická oblast je podle Märce v okolí areálu Domovinky. „Za kinem Oko je zahrada. My už jsme tam měli několik parcel pro domy. Naštěstí jsme od toho odstoupili, protože to byla poddolovaná oblast,“ uvedl Märc.

V okolí evakuovaného domu pracují odborníci. Provedli několik vrtů do hloubky 12 a 20 metrů, díky kterým zjistí, jak přesně vypadá podloží. Práce museli v jednu chvíli krátce pozastavit, protože se objevily informace, že vrty rovněž ohrožují statiku domu. Podle Märce se zprávy nakonec nepotvrdily a odborníci se vrátili k práci.

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Georadary zatím odhalily, že se v podloží kromě jílu nachází také uhlí, které se podle Märce našlo překvapivě hluboko. „Pokud se předpokládalo, že je tam jíl, který nějakým způsobem pracuje, tak je to důvod k nějakým jiným závěrům, protože jíl a uhlí se chová jinak,“ vysvětlil primátor.

Do díry ve zdi jsem strčila ruku, říká obyvatelka „ujíždějícího“ paneláku

Na svém posledním zasedání chomutovští zastupitelé uvolnili necelých 500 tisíc korun pro dotčené rodiny. Každá již dostala 20 tisíc. Märc připomněl že město uvolnilo i 1,4 milionu korun na zajištění prací spojených se sanací nedalekého svahu a jeden milion na případné další výdaje.

Společenství si může zažádat o dvoumilionovou bezúročnou půjčku od města. Pokud by společenství vlastníků jednotek potřebovalo další peníze, je o tom město podle Märce připravené jednat.

19. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

19. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

19. září 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

19. září 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

19. září 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

