Rekonstrukce za 100 milionů korun. Zámek Libochovice opravuje střechy

Dlouhá desetiletí musel zámek v Libochovicích na Litoměřicku vystačit jen s provizorní střechou. Špatná krytina si však brala svou daň a krovy barokního skvostu chřadly tak, že časem došlo i na stropy. Nyní je však trápení konec a památkově chráněná stavba postupně povstává v nové kráse. Momentálně už je hotová střecha severního a západního křídla zámku.
„Na opravu střechy jsme čekali padesát let. Ale od konce roku 2023 konečně probíhá rekonstrukce, při které postupně obnovujeme všechny střechy budovy zámku, vodárenské věže a zámecké kaple. Protože do staré střechy zatékalo, poškození krovů bylo hodně velké,“ říká kastelánka libochovického zámku Michaela Prokopová.
Jako první se loni stavbaři pustili právě do výše zmíněného severního a západního křídla zámku. Tam je už střecha hotová a teď probíhají pouze dokončovací práce. Tato část zámku by měla být kompletně hotová už koncem letošního roku.
„Museli jsme vyměnit celou střešní krytinu a poškozené části krovů. Protože zámek je kulturní památka, muselo se zachovat vše, co ještě nebylo zcela zničené. Většinou se tak nahrazovaly poškozené části dřev, které dosedaly na pozednice,“ popisuje kastelánka.
Během prvního roku rekonstrukce si mnozí lidé ani nevšimli, že se zámek opravuje. Viděli sice pracovat jeřáb, ale zvnějšku se nic neměnilo. Bylo totiž potřeba rozebrat a znovu vybudovat veškeré stropy horního patra a některé stropy středního patra, které byly poničené zatékáním, dřevomorkou nebo tesaříkem. Také řadu stropních trámů bylo nutné kompletně vyměnit.
Jakmile koncem letošního roku skončí oprava této části zámku, stavbaři se přesunou na střechy jižního a východního křídla. Tam sice situace není tak špatná, ale také zde se bude muset část stropních trámů horního patra vyměnit.
„Velkým oříškem bude rekonstrukce stropu Saturnova sálu, což je náš největší zámecký sál, který je vysoký více než dvě patra. Sondy ve stropu sice ukázaly jen částečné poškození, ale více se zjistí až při opravě samotné,“ doplňuje Prokopová s tím, že v Saturnově sálu se konávají svatby, což nyní není možné.
Nová trasa ukáže historické krovy
Všechny opravy střech by měly být hotové do konce roku 2026. Rekonstrukce, jejíž cena se pohybuje okolo 100 milionů korun, umožní nově zpřístupnit horní patro zámku. Do budoucna se ještě plánuje oprava vnější fasády, na tu je však potřeba nejdříve sehnat finance.
Zámek se opravuje za provozu, ale návštěvníků na zámek během oprav přišlo v posledním roce jen o 20 procent méně než v předchozích letech.
„V současné době je pro návštěvníky přístupná jen polovina zámku, ale po rekonstrukci postupně začneme zpřístupňovat i horní patro, kde dříve byly depozitáře. Původně se v tomto patře nacházely například soukromé pokoje dětí. Ty však nebylo možné rekonstruovat, když byla špatná střecha,“ vysvětluje kastelánka.
Návštěvníci se také mohou těšit na originální mobiliář, který se na zámek vrátí. Když se totiž v šedesátých letech minulého století libochovický zámek zpřístupňoval veřejnosti, udělal se návštěvnický okruh jen v prvním patře. Nábytek a vybavení druhého patra byly tehdy přemístěny na jiné objekty.
„V rámci projektu na zcelování sbírek se nyní na jednotlivé zámky vracejí věci, které z nich byly v minulém století přesunuty jinam. Proto se těšíme, že konečně budeme moci druhé patro dovybavit,“ doplňuje Prokopová.
Pro turisty bude rovněž připravena zcela nová trasa, která je zavede na zámeckou půdu a ukáže jim nově zrekonstruované historické krovy.
Na poklad střádali i místní
Při opravách starých budov se často najdou také poklady. Nejinak tomu bylo i v Libochovicích. „Když jsme sundali ozdobnou makovici z vodárenské věže, našli jsme v ní schránku s mincemi a dokumenty z roku 1801,“ popisuje Prokopová, podle níž byly velmi zajímavým objevem dokumenty popisující, že některé mince pocházely z majetku majitele zámku knížete Ditrichštejna, ale na některé mince se tenkrát složili i obyvatelé města.
„To nás inspirovalo k projektu, který jsme nazvali Mince času. Uspořádali jsme veřejnou sbírku, z níž necháme vyrobit pamětní mince, které společně s těmi historickými uložíme do zrekonstruované makovice jako pozdrav do budoucnosti,“ vypráví kastelánka s tím, že v současné době je dočasně poklad vystaven na návštěvnické trase.