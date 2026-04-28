Státní zástupce zrušil obvinění kvůli údajnému týrání kočky na Litoměřicku

Dozorující státní zástupkyně zrušila obvinění dospělé a mladistvé osoby z týrání kočky na Litoměřicku. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Pavla Kofrová. Server Novinky.cz uvedl, že podle žalobkyně bylo trestní stíhání předčasné. Vyhověla tak stížnosti jednoho z mladíků. V případu v současné době není nikdo obviněný. Dvojice se údajně bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky.
Podezřelí si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici. Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila.
"V současné době nadále probíhá prověřování daného případu. Úkony trestního řízení dosud nebyly ukončeny a věc je stále ve fázi, která neumožňuje poskytování bližších informací," uvedla bez dalších podrobností Kofrová.
Lidé se podle serveru Deník.cz opakovaně vypravili do místa údajného bydliště jednoho z obviněných. V obci na Litoměřicku uspořádali protestní akci, kterou chtěli upozornit na podle nich nízké tresty za ubližování zvířatům. Na protesty dohlížela policie.
Podobné protesty vyvolal i případ utýraného jezevčíka v Teplicích na podzim 2024. Incident se dostal před teplický okresní soud. Zvíře se po dlouhodobém týrání podle žalobce uškrtilo na vodítku uvázaném za kliku balkonových dveří.