Stavební úřad v Ústí o umístění centra pro závislé do obytné čtvrti nerozhodl

Stavební úřad v Ústí nad Labem stále nerozhodl o umístění centra pro drogově závislé do vilové zástavby v centru města. Oznámený plánovaný přesun služeb do vily ve Staré ulici vyvolal loni v prosinci bouřlivé reakce místních občanů. Objekt k tomu určený majitelka mezitím upravila a podala žádost o dodatečné povolení stavby, podle stavebního úřadu bez požadovaných náležitostí. Řízení úřad přerušil. ČTK to dnes řekl mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
Objekt určený pro bydlení se má změnit na Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty. Stavební úřad přeměnu vily na centrum pro závislé na začátku letošního ledna nepovolil. Zdůvodnil to tehdy tím, že záměr není v souladu s platným územním plánem. Proti rozhodnutí se spolek Drug-out klub odvolal. Věc si převzal krajský stavební úřad, jenž rozhodnutí městského úřadu zrušil, a záležitost se tak opět vrátila do rukou městských úředníků.
Zahájení nového stavebního řízení oznámil stavební úřad 10. července. "Výše uvedená změna v užívání je podmíněna provedením stavebních úprav vyžadujících povolení stavebního úřadu. Ve správním řízení stavební úřad posuzuje mimo jiné i soulad záměru s požadavky jiných právních předpisů. Bez provedených stavebních úprav by nový provoz hygienicky neobstál. Je zcela jednoznačné, že změna v užívání je provázána se stavební úpravou, v tomto případě již provedenou (bez povolení)," uvedl mluvčí města.
Žádost o dodatečné povolení stavby dostal úřad 13. srpna. "Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění vad v termínu do 31. října, současně rozhodl o přerušení řízení," uvedl Lukinič. Vyjádření majitelky nemovitosti či zástupkyně spolku se ČTK pokouší získat..
Centrum pro závislé sídlí v ulici Velká Hradební. Budovu před časem koupilo město se záměrem umístit do ní dětskou skupinu. Spolku vypovědělo smlouvu. Nájemní smlouvu spolku přitom opakovaně prodlužovalo, aby podle radních zůstala zachovaná kontinuita poskytovaných služeb pro závislé.
Lidé, kteří protestovali proti umístění centra do Staré ulice, zdůrazňovali, že potřebnost služeb chápou. Vadí jim však podle nich nešťastně zvolená oblast, kde jsou rodinné domy, poliklinika či velký park. Vyjadřovali obavy ze zvýšení kriminality. Jednou ze služeb je kontaktní centrum, kde si mohou narkomani vyměnit injekční stříkačky.