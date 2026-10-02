Stavební úřad v Ústí o umístění centra pro závislé do obytné čtvrti nerozhodl

Autor: ČTK
  13:12aktualizováno  13:12
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stavební úřad v Ústí nad Labem stále nerozhodl o umístění centra pro drogově závislé do vilové zástavby v centru města. Oznámený plánovaný přesun služeb do vily ve Staré ulici vyvolal loni v prosinci bouřlivé reakce místních občanů. Objekt k tomu určený majitelka mezitím upravila a podala žádost o dodatečné povolení stavby, podle stavebního úřadu bez požadovaných náležitostí. Řízení úřad přerušil. ČTK to dnes řekl mluvčí magistrátu Marek Lukinič.

Objekt určený pro bydlení se má změnit na Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty. Stavební úřad přeměnu vily na centrum pro závislé na začátku letošního ledna nepovolil. Zdůvodnil to tehdy tím, že záměr není v souladu s platným územním plánem. Proti rozhodnutí se spolek Drug-out klub odvolal. Věc si převzal krajský stavební úřad, jenž rozhodnutí městského úřadu zrušil, a záležitost se tak opět vrátila do rukou městských úředníků.

Zahájení nového stavebního řízení oznámil stavební úřad 10. července. "Výše uvedená změna v užívání je podmíněna provedením stavebních úprav vyžadujících povolení stavebního úřadu. Ve správním řízení stavební úřad posuzuje mimo jiné i soulad záměru s požadavky jiných právních předpisů. Bez provedených stavebních úprav by nový provoz hygienicky neobstál. Je zcela jednoznačné, že změna v užívání je provázána se stavební úpravou, v tomto případě již provedenou (bez povolení)," uvedl mluvčí města.

Žádost o dodatečné povolení stavby dostal úřad 13. srpna. "Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění vad v termínu do 31. října, současně rozhodl o přerušení řízení," uvedl Lukinič. Vyjádření majitelky nemovitosti či zástupkyně spolku se ČTK pokouší získat..

Centrum pro závislé sídlí v ulici Velká Hradební. Budovu před časem koupilo město se záměrem umístit do ní dětskou skupinu. Spolku vypovědělo smlouvu. Nájemní smlouvu spolku přitom opakovaně prodlužovalo, aby podle radních zůstala zachovaná kontinuita poskytovaných služeb pro závislé.

Lidé, kteří protestovali proti umístění centra do Staré ulice, zdůrazňovali, že potřebnost služeb chápou. Vadí jim však podle nich nešťastně zvolená oblast, kde jsou rodinné domy, poliklinika či velký park. Vyjadřovali obavy ze zvýšení kriminality. Jednou ze služeb je kontaktní centrum, kde si mohou narkomani vyměnit injekční stříkačky.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

ilustrační snímek

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46. ročníku Zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v...

3. října 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí až Smíchovské nádraží, kdy na této trase jezdí BUS č. X12 a naopak tramvaje č. 32 a č. 40 obstarávají...

vydáno 3. října 2026  13:09

Chatbot není člověk, který by o vás měl skutečný zájem, varuje expertka

Adéla Švestková je psycholožka a výzkumnice. Působí na Fakultě sociálních...

Umělá inteligence už dětem a dospívajícím neslouží jen k vypracování úkolů a hledání informací. Část mladých se chatbotům svěřuje také se svými problémy a hledá u nich psychickou podporu. Výsledky...

3. října 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé si pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla

ilustrační snímek

Kolem čtyř desítek lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a...

3. října 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Dvě tragické nehody: zemřela 20letá žena a řidič po nárazu do stavebního stroje

ilustrační snímek

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u...

3. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muzeum umění Olomouc po víkendu uzavře Zdíkův palác, končí také dvě výstavy

ilustrační snímek

Během tohoto víkendu mají lidé poslední možnost navštívit letos Zdíkův palác v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc. Historická památka se na zimní období...

3. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Ústecká univerzita má laboratoře pro výzkum hospodaření se surovinami

ilustrační snímek

Ústecká univerzita zprovoznila nové Centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat...

3. října 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Smíchovské nádraží

vydáno 3. října 2026  11:36

V Praze 1 na Starém Městě jsou přemnoženi holubi.

vydáno 3. října 2026  11:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u...

Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní...

3. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:27

V Turnově bude po dvou letech opět prestižní šperkařské sympozium

ilustrační snímek

Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum...

3. října 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.