Štětí hledá se sportovce loňského roku

Až do 31. ledna mohou obyvatelé Štětí na Litoměřicku i místní školy a sportovní kluby nominovat kandidáty na titul Sportovec města Štětí za rok 2025.
Vyhlášené kategorie jsou: junioři do 19 let, dospělí, kolektiv, trenér, sportovní osobnost nově sportovní akce roku.
Vyplněný nominační list je možné odevzdat v infocentru nebo zaslat na e-mail: pavel.hoznedl@steti.cz.
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města by mělo proběhnout na konci března.
Sportovec roku se ve Štětí vyhlašoval celkem čtyřikrát.