Štětí se může pochlubit zbrusu novým logem

Štětí na Litoměřicku má nové logo. Tvoří ho název města doplněný o symboly vlnky, obloučku a papírové loďky.
Vlnka odkazuje na řeku Labe, která Štětím protéká, a zároveň slouží jako háček nad písmenem E. Oblouk představuje most přes řeku a také mezilidské propojení místních obyvatel. Papírová loďka pak odkazuje na papírenský průmysl spjatý s městem.
„Město k novému vizuálu přistoupilo, protože jsme se chtěli posunout z místa, být trochu modernější a chtěli jsme zlepšit komunikaci směrem k veřejnosti,“ uvedla místostarostka Štětí Michaela Véghová (Cesta lepším směrem).
Novinka se má postupně promítnout do většiny komunikačních materiálů města, od tištěných dokumentů až po online prostředí.
Oficiálně nadále zůstává znakem města erb, nové logo má sloužit hlavně pro marketingové účely.
Na nové grafice pracovalo město s odborníky více než půl roku.