„Pravděpodobně pocházela z původního gotického kostela, který stával ve Všebořicích (dnes část Ústí nad Labem – pozn. red.) až do konce 17. století,“ vysvětluje Věra Brožová, mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu.
Chrám byl pak zbořen a nahrazen novým, barokním kostelem sv. Mikuláše. Zde byla křtitelnice až do roku 2018.
„Po změně vlastnictví kostela, který přešel do majetku pravoslavné církve, se křtitelnice stala majetkem sousední farnosti ve Skoroticích. Od listopadu 2018 je zapůjčena jako exponát v kostele sv. Mikuláše v Petrovicích, který je ve vlastnictví města a neslouží již svému původnímu liturgickému účelu,“ doplnila Brožová.