Strážci národního parku Č. Švýcarsko pokutovali turisty za rytinu do skály

Strážci národního parku České Švýcarsko uložili turistům pokutu za rytinu do skály. Video malého výletníka, který ryje do skály nad Pravčickou bránou nedaleko Hřenska na Děčínsku, a jeho dospělého doprovodu, který ho při zakázané činnosti pozoruje, zveřejnila správa rezervace na facebooku. Snímek pořídil jiný návštěvník, který správu o události neprodleně informoval. Mluvčí národního parku Tomáš Salov dnes ČTK řekl, že rytí do skal či jejich posprejování patří mezi nejproblematičtější projevy vandalismu.
"Relativně nejsnáze lze vyřešit poškození turistické infrastruktury, jako jsou označníky národního parku, krádeže tabulek s nápisem národní park, různá poškození zábradlí a podobně," uvedl mluvčí. Jde o případy, které lze řešit opravou nebo nákupem nové věci. "U rytin bývá nakonec ke skále nejšetrnější nechat rytinu být tak, jak je," doplnil mluvčí.
Za rytinu na vyhlídce nad Pravčickou bránou si hříšník vysloužil nejvyšší možnou pokutu. Zákon umožňuje strážcům přírody na místě uložit pokutu maximálně ve výši 10.000 korun. "Vyšší postih lze udělit ve správním řízení, kde je hranice zákonem stanovena na 100.000 korun," řekl mluvčí.
Pokutu ve výši 10.000 korun si nedávno vysloužil vedoucí tábora, který se skupinou dětí rozdělal oheň pod Pravčickou bránou. V národním parku České Švýcarsko přitom platil nejvyšší možný stupeň požárního rizika.
V minulosti se strážci setkali i s posprejovanými skalními útvary. "Posprejovanou skálu lze v případě časného objevení povrch očistit, náklady mohou být v desítkách tisíc korun," uvedl Salov. Pokud je však posprejování staršího data, opět bývá šetrnější sprej na povrchu kamene ponechat. Posprejovanou skálu v Edmundově soutěsce v roce 2021 bezplatně očistila firma Miloslava Černého, který v roce 2019 zbavil nápisů Karlův most. V národním parku se setkali také s případy ilegálního kácení dřevin. Dalším projevem vandalismu bylo v minulosti chování turistů, kteří v národním parku odpalovali pyrotechniku.