Obviněný šéf strážníků v Chomutově zůstává, zastupitelé o něm nerozhodli

„Věřím, že policejní orgány činné v trestním řízení přesvědčím o své nevinně,“ řekl dnes Douda. Uvedl, že na pokyn primátora Marka Hrabáče, jenž měl obavu, že ho někdo sleduje, lustroval poznávací značky několika vozidel. Doplnil, že to řádně zaevidoval do systému městské policie.

„Tímto se zcela distancuji od zločinecké skupiny,“ doplnil Douda. Dodal, že z jednání neměl žádný prospěch a město tím nepoškodil.

Zastupitel Martin Bocian (Nový Sever) uvedl, že v zájmu města a občanů je, aby Douda ředitelem zůstal, než rozhodne soud. „Jsem přesvědčen, že pan ředitel nijak nepoškodil dobré jméno našeho města,“ uzavřel.

Opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov) řekl, že městská policie je na tom nejlépe za poslední léta, ale že si město nemůže dovolit mít trestně stíhaného ředitele strážníků.

Koalice bude reprezentovat i nadále

V kauze je obviněný i někdejší primátor Marek Hrabáč (zvolen za ANO). Zastupitelé ho už odvolali a zbavili všech funkcí. Hrozí mu až 12 let vězení. Je ve vazbě.

Primátora zastupuje jeho náměstek Milan Märc (Nový Sever), jenž už dřív ČTK řekl, že nemá ambice stát se primátorem. Druhý náměstek Milan Petrilák (ANO) tuto možnost nevyloučil. Kdo Hrabáče nahradí, zatím není jasné. „Předpokládám, že na řádném zastupitelstvu, které je naplánováno na 16. září, zvolíme primátora,“ sdělil v srpnu Märc.

Dnes ČTK řekl, že nevylučuje rozpad koalice složené z ANO a Nového Severu, nicméně kauzu vnímá pouze jako Hrabáčovo selhání. „Ve hře je úplně všechno. My v téhle chvíli nemáme volbu primátora na programu 16. září. Mě to velice mrzí,“ uvedl Märc. Koalice by tak měla město reprezentovat nadále, míní náměstek.

Radní už také odvolali obviněnou ředitelku zooparku Věru Fryčovou. Zůstala v zooparku zaměstnaná. Pokud soud rozhodne o její nevině, bude se moci přihlásit do výběrového řízení. Podle Märce se nikoho dalšího z chomutovského magistrátu kauza netýká.

Hrabáče už vyloučilo hnutí ANO, vedení ho také vyškrtlo z čela kandidátky do krajských voleb. Zřejmě skončí i jako krajský radní pro dopravu, rozhodovat o tom bude 9. září krajské zastupitelstvo. Krajská rada už odvolala ředitele krajské správy a údržby silnic Libora Tačnera, který je v kauze také obviněný.

V případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek kriminalisté dosud obvinili 14 lidí a pět společností. Podezřelí nebo firmy podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody.

Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Nejvyšší trest hrozí za úplatkářství, a to až 12 let.