Strážníci v Klášterci nad Ohří mají nové vysílačky

„Osm vysílaček v podstatě představuje vnitřní mobilní síť, jsou lehčí a vybaveny jsou přídavným příslušenstvím – mikrofonem a reproduktorem. Další jejich velkou výhodou je dokonalejší šifrování dat. Pro jejich dobíjení slouží nově nakoupený moderní multifunkční nabíječ, který díky svým parametrům baterie šetří a prodlužuje tak jejich životnost,“ uvedla Jaroslava Staňková z klášterecké radnice.
Za nové vybavení strážníků zaplatilo město 235 tisíc korun, 197 tisíc korun pomohla uhradit dotace získána od Ústeckého kraje, zbylých 38 tisíc vydal Klášterec ze svého rozpočtu.
Modernizaci rádiové sítě v Klášterci nad Ohří započali strážníci v loňském roce, kdy nechali vybudovat převaděč pro zajištění silnějšího signálu a rozšíření dostupnosti sítě.
„Následně nechali zmodernizovat obslužný software rádiových stanic (vysílaček), které tak mají nyní v sobě zabudovanou GPS, umí nahrávat a ukládat hovory, mají možnost vyvolat pomoc v nouzi,“ dodala Staňková.