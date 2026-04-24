Strážníci v Mostě za den posbírali 37 použitých stříkaček, za rok je to asi 1000

Strážníci v Mostě při jednodenní akci sesbírali 37 použitých injekčních stříkaček. Prohlédli společně s asistenty prevence místa, kde se hojně pohybují děti, ale také lokality, kam se při obvyklých pochůzkách nedostanou. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Klára Vydrová. Za rok posbírají strážníci a asistenti prevence na veřejných prostranstvích ve městě zhruba 1000 injekčních stříkaček
Cílem akce je zvýšit bezpečnost obyvatel. Právě méně frekventovaná zákoutí bývají podle strážníků z hlediska výskytu stříkaček nejrizikovější. "Při plánování, a to nejen této akce, využíváme data ze systému MP Manager. Pro potřeby akce Jehla jsme si zobrazili mapu nálezů injekčních stříkaček za uplynulý rok. Díky tomu máme přehledné mapové podklady zobrazující oblasti s vyšším výskytem injekčního materiálu. Hlídky se tak mohou efektivněji zaměřit na místa, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Použité stříkačky sbírají strážníci celoročně, a to jak na základě vlastní činnosti hlídek, tak na základě podnětů od občanů. Veškerý injekční materiál se poté likviduje. Akce Jehla tak podle mluvčí tuto průběžnou práci městské policie vhodně doplňuje. V Mostě se koná každý rok v dubnu s prvním oteplením. "Stejně jako v minulých letech se ukázalo, že průběžné vyhledávání stříkaček má smysl. V blízkosti škol, na hřištích ani v parcích se žádné injekční stříkačky nenacházely. Nálezy evidujeme především v okolí bloku 100, v různých křovinách a zákoutích a také v odlehlejších lokalitách, kde hlídky nepůsobí tak často, například pod mostem u kostela u tramvajové trati," doplnil Hrvol.
V některých lokalitách hlídky nalezly i několik kusů nebezpečného materiálu. Výsledky se liší podle konkrétního prostředí i dlouhodobých preventivních opatření, jako například kamerové pokrytí sociálně vyloučených lokalit nebo pěší hlídková činnosti asistentů prevence kriminality a školní dohledové služby.
Se zvyšováním bezpečnosti na veřejném prostranství pomáhají i občané. Při oznámení nálezu mohou využít moderní nástroje, jako je aplikace Munipolis nebo Portál bezpečí. Ty umožňují přesné označení místa včetně obrazu z terénu. Strážníci tak mají k dispozici nejen souřadnice, ale i vizuální informace, což výrazně urychluje zásah. Městská policie zároveň apeluje na veřejnost, aby při nálezu injekční stříkačky s ní nemanipulovala a vždy kontaktovala linku 156, která je k dispozici nepřetržitě.