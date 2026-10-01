Středisko nabízí informace o Evropské unii

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a zájemci se zde mohou obrátit na odborníky s dotazy týkajícími se fungování EU i příležitostí, které evropské programy nabízejí. Středisko, které sídlí pod bývalým hotelem Vladimir v Masarykově ulici a provozuje ho spolek Educator, zároveň pořádá besedy, přednášky a vzdělávací akce pro školy i širokou veřejnost.
Informační středisko téměř 20 let působilo v Mostě, svou činnost zde ukončilo na sklonku loňského roku.
„Mít informační středisko přímo v krajském městě je nezbytné – chceme, aby lidé měli místo, kam mohou kdykoli přijít a zeptat se na cokoli, co je v souvislosti s EU zajímá,“ uvedla při slavnostním otevření vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Monika Ladmanová.