Cesta, která měla skončit běžným příjezdem do severních Čech, se změnila v dramatickou dálniční honičku s policií. Páteční spoj firmy RegioJet z Prahy do Jirkova, odjíždějící ve 21 hodin, vezl podle svědků desítky cestujících v autobuse řízeném mužem, který byl ve stavu těžké opilosti.
„Řidič se už při kontrole jízdenek třásl, tvrdil, že je jen unavený,“ popsala cestující Pavlína Švarcová. Krátce po odjezdu ale začal s autobusem nebezpečně kličkovat. „Najednou najížděl na svodidla, jako by spal. Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzínce. Odmítal,“ dodala.
Situace se postupně vyhrotila natolik, že jeden z pasažérů chtěl z vozu vystoupit. Někteří lidé plakali, další volali policii i samotné dopravní společnosti. Řidič však pokračoval v cestě a podle výpovědí jel v úsecích se sníženou rychlostí i více než 100 km/h.
Když se policisté snažili autobus zastavit, muž nereagoval. „Ujížděl jim, prý až čtyřicet kilometrů,“ popsal jeden ze svědků, který následně přijel na místo vyzvednout příbuzného. Nakonec se podařilo vůz přimět zastavit na dálnici D7 poblíž Panenského Týnce. Podle přítomných svědků poté řidič české národnosti jen složil hlavu na volant a odmítal spolupracovat.
„Provedená dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí ústeckého kraje Eliška Kubíčková. Podle cestujících musel muž foukat opakovaně, až na čtvrtý pokus se podařilo naměřit hodnotu, a to 2,66 promile. Policisté řidiče následně odvezli k dalším úkonům.
Na incident upozornil i youtuber vystupující jako „Starej Fotr“, který zveřejnil video na sociálních sítích. Popsal jízdu jako „naprostou hrůzu“ a zdůraznil, že autobus byl plný cestujících. „Frajer byl úplně na mol, jel jak šílenec a ještě ujížděl policii. Všichni byli v šoku,“ uvedl.
„Tohle si řidič nemůže dovolit,“ reagoval na událost vlastník firmy Radim Jančura s tím, že bude rád, když třiapadesátiletý muž ponese trestněprávní odpovědnost. Cestující podle jeho slov dostanou jízdné zpět v plné výši. „Věřím, že se to nebude opakovat,“ řekl Jančura. Doplnil, že jde o první podobnou událost za 25 let, co provozuje autobusovou dopravu. „Budeme muset daleko víc zvýšit kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek,“ podotkl Jančura. Řidič pro společnost pracuje od ledna.
Cestující měli podle svých slov štěstí, že nehodu nepřivodila řidičova nezodpovědnost dříve. Někteří z nich se domnívají, že pod vlivem mohl autobus řídit už v předchozích hodinách. „Byla jsem přesvědčená, že do cíle vůbec nedojedeme,“ shrnula Švarcová.
