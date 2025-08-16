Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Dominika Hovadová, ČTK
  14:32aktualizováno  16:38
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i když na něj cestující křičeli. Policisté ho nakonec zastavili na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku. Dechová zkouška ukázala téměř 2,7 promile alkoholu.
Fotogalerie3

Policie zastavila autobus RegioJetu u Panenského Týnce. Řidič nadýchal 2,7 promile. (15. srpna 2025) | foto: Čtenář iDNES.cz

Cesta, která měla skončit běžným příjezdem do severních Čech, se změnila v dramatickou dálniční honičku s policií. Páteční spoj firmy RegioJet z Prahy do Jirkova, odjíždějící ve 21 hodin, vezl podle svědků desítky cestujících v autobuse řízeném mužem, který byl ve stavu těžké opilosti.

Autobusák nadýchal skoro čtyři promile, přitom vezl lidi. Ve voze měl prázdnou lahev

„Řidič se už při kontrole jízdenek třásl, tvrdil, že je jen unavený,“ popsala cestující Pavlína Švarcová. Krátce po odjezdu ale začal s autobusem nebezpečně kličkovat. „Najednou najížděl na svodidla, jako by spal. Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzínce. Odmítal,“ dodala.

Situace se postupně vyhrotila natolik, že jeden z pasažérů chtěl z vozu vystoupit. Někteří lidé plakali, další volali policii i samotné dopravní společnosti. Řidič však pokračoval v cestě a podle výpovědí jel v úsecích se sníženou rychlostí i více než 100 km/h.

Když se policisté snažili autobus zastavit, muž nereagoval. „Ujížděl jim, prý až čtyřicet kilometrů,“ popsal jeden ze svědků, který následně přijel na místo vyzvednout příbuzného. Nakonec se podařilo vůz přimět zastavit na dálnici D7 poblíž Panenského Týnce. Podle přítomných svědků poté řidič české národnosti jen složil hlavu na volant a odmítal spolupracovat.

Autobus RegioJetu vjel do zákazu vjezdu. Nebezpečně couval a otáčel se

„Provedená dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí ústeckého kraje Eliška Kubíčková. Podle cestujících musel muž foukat opakovaně, až na čtvrtý pokus se podařilo naměřit hodnotu, a to 2,66 promile. Policisté řidiče následně odvezli k dalším úkonům.

Na incident upozornil i youtuber vystupující jako „Starej Fotr“, který zveřejnil video na sociálních sítích. Popsal jízdu jako „naprostou hrůzu“ a zdůraznil, že autobus byl plný cestujících. „Frajer byl úplně na mol, jel jak šílenec a ještě ujížděl policii. Všichni byli v šoku,“ uvedl.

„Tohle si řidič nemůže dovolit,“ reagoval na událost vlastník firmy Radim Jančura s tím, že bude rád, když třiapadesátiletý muž ponese trestněprávní odpovědnost. Cestující podle jeho slov dostanou jízdné zpět v plné výši. „Věřím, že se to nebude opakovat,“ řekl Jančura. Doplnil, že jde o první podobnou událost za 25 let, co provozuje autobusovou dopravu. „Budeme muset daleko víc zvýšit kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek,“ podotkl Jančura. Řidič pro společnost pracuje od ledna.

Řidič autobusu jel pro cestující opilý, problémy s alkoholem měl již dříve

Cestující měli podle svých slov štěstí, že nehodu nepřivodila řidičova nezodpovědnost dříve. Někteří z nich se domnívají, že pod vlivem mohl autobus řídit už v předchozích hodinách. „Byla jsem přesvědčená, že do cíle vůbec nedojedeme,“ shrnula Švarcová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:38

Svazek obcí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy postaví svazkovou školu

Dobrovolný svazek obcí Povýmolí vybral firmu, která v Úvalech u Prahy vybuduje svazkovou základní školu pro 810 dětí. Školu, jejíž součástí bude i sportovní...

16. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

16. srpna 2025  16:15

Bystřické centrum Eden připomnělo průvodem dřívější oslavy konce žní

Krojovaným průvodem s kapelou dnes bystřické centrum Eden připomnělo někdejší oslavy konce žní v kraji. Děvčata nesla v košících obilné klasy i chléb, který v...

16. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Opava na podzim zahájí demolici Slezanky, nahradí ji bytové domy a kulturní sál

Několik let odkládaná demolice části panelového obchodního centra Slezanka v historickém centru Opavy by měla začít letos na podzim. Původně měla začít v létě...

16. srpna 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Brno si připomíná 380. výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání

Brno si dnes připomíná 380. výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání v roce 1645. Jen dopolednímu seřazení vojáků v dobových kostýmech a průvodu...

16. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

16. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch

Úspěšný začátek mají za sebou provozovatelé raritní farní kavárny umístěné v tramvaji T3 před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Provozovna ve vyřazeném tramvajovém voze nabízí...

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Vinohradská nemocnice

Letecká záchranná služby Armády České republiky Kryštof 07 se strojem PZL W-3A Sokół přistává ve Vinohradské nemocnici v Praze.Má stanoviště na letišti Plzeň-Líně.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Kubánské náměstí

V Praze 10-Vršovicích na Kubánském náměstí se konal trh.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Jungmannovo náměstí

Lidé v horkých dnech se osvěžovali u mlžítka.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.