Střední škola v Rumburku se dočká modernizace

Projekt má zvýšit kapacitu školy, zlepšit technické zázemí a umožnit plně bezbariérový přístup.
Plán zahrnuje přístavbu výtahu, výměnu oken a střechy, nové vnitřní příčky i rekonstrukci šaten a toalet. Součástí úprav bude také nová elektroinstalace a vytápění, které přinesou úsporu energie i efektivnější provoz.
Podle krajského radního pro investice Jiřího Fedorišky (ANO) je rekonstrukce školy dalším krokem v postupné obnově krajských vzdělávacích zařízení.
„Zdravotnické obory jsou pro náš kraj klíčové. Moderní prostředí, ve kterém se studenti připravují na praxi, je základním předpokladem pro to, aby chtěli zůstat v regionu a podílet se na rozvoji zdravotnictví,“ uvedl.
Práce budou probíhat postupně, aby mohla výuka pokračovat bez větších omezení.
Celkové náklady na projekt zatím nebyly zveřejněny. Podle kraje se částka upřesní až po dokončení výběrového řízení a schválení všech investičních položek.