Turisté na trase budou moci obdivovat výhledy do krajiny, užívat si vůni luk i chlad hlubokých roklí a chybět nebude ani historie.
Výroční stezka bude mít dvanáct etap a CHKO je bude odhalovat postupně v průběhu roku. Dva úseky již byly zveřejněny.
První etapa vede z České Kamenice na Děčínsku na vrch Češka. Měří asi 11 kilometrů a turisté se při putování podívají například na zříceninu hradu Kamenice či na Panskou skálu.
Druhá etapa pak pokračuje z Češky přes obce Slunečná a Volfartice na Českolipsku do Žandova a má zhruba 14 kilometrů. Mezi zajímavosti na trase patří třeba přírodní památka Farská louka, kde na jaře kvete velké množství bledulí či silně ohrožený šafrán bělokvětý.
Více informací je k dispozici na Facebooku či webových stránkách CHKO České středohoří a také na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v sekci Tipy na výlet.