Středohořím provede turisty výroční stezka

Autor: bc
  6:59
Chráněná krajinná oblast (CHKO) České středohoří si letos připomíná 50 let od svého založení a pro veřejnost si při této příležitosti připravila výroční stezku. Povede pohořím od východu na západ a má lidem celou oblast více přiblížit.

České středohoří - Pohled z úbočí Rané na Oblík, Srdov a Brník | foto: Stanislav Drahný, MF DNES

Turisté na trase budou moci obdivovat výhledy do krajiny, užívat si vůni luk i chlad hlubokých roklí a chybět nebude ani historie.

Výroční stezka bude mít dvanáct etap a CHKO je bude odhalovat postupně v průběhu roku. Dva úseky již byly zveřejněny.

První etapa vede z České Kamenice na Děčínsku na vrch Češka. Měří asi 11 kilometrů a turisté se při putování podívají například na zříceninu hradu Kamenice či na Panskou skálu.

Druhá etapa pak pokračuje z Češky přes obce Slunečná a Volfartice na Českolipsku do Žandova a má zhruba 14 kilometrů. Mezi zajímavosti na trase patří třeba přírodní památka Farská louka, kde na jaře kvete velké množství bledulí či silně ohrožený šafrán bělokvětý.

Více informací je k dispozici na Facebooku či webových stránkách CHKO České středohoří a také na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v sekci Tipy na výlet.

30. března 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

30. března 2026

