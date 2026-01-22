Dívka porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice, případ začal řešit soud

Tehdy devatenáctiletá žena zcela zdravého chlapce porodila v polovině října 2024 doma v koupelně. „Proběhlým porodem nebyla obžalovaná významně ovlivněna,“ poznamenal v obžalobě státní zástupce.
Po neodborném ošetření pupeční šňůry miminko zabalila do černé zimní bundy a odnesla ho do nedalekého kontejneru se směsným odpadem. „Musela si být vědoma, že dítě není schopno bez pomoci další osoby přežít, protože mu reálně hrozilo život ohrožující podchlazení,“ podotkl žalobce.
|
Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky
Novorozence našel jeden z obyvatel čtvrti, když šel vynést odpadky.
Ženu policie vypátrala zanedlouho i díky poznatkům veřejnosti, které získala na základě zveřejněných fotografií bundy, do níž bylo dítě zabalené.
Za pokus o vraždu ženě hrozí až dvacet let vězení.
Chlapec dostal po nalezení jméno Jáchym po jednom z policistů, kteří tehdy na Střekově zasahovali. Po propuštění z nemocnice se dostal do péče dočasných pěstounů.
|
13. října 2024