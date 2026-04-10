Teplárna má dluhy, město vybuduje plynovod. Část nákladů zaplatí občané

Lenka Dvořáková
  9:42aktualizováno  9:42
Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem se řeší budoucnost vytápění pro některé domácnosti. Část domů, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí ukončení činnosti kvůli stamilionovým dluhům za emisní povolenky. Lidé si ale za přípojky budou muset zaplatit.

Ústecký Střekov | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Na zadluženou teplárnu je připojených zhruba 160 odběratelů, převážně domácností. Město proto začalo řešit alternativní možnosti vytápění a pracuje na plynofikaci několika ulic jako náhradním řešení.

Záměr se týká ulic Kollárova, Jeseninova, Truhlářova a Máchova, kde má dojít k vybudování nového plynovodu a přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Uvažovaná výstavba plynovodu by se mohla týkat přibližně 50 domácností.

Podle radního Pavla Tošovského (nez. ) už byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. „Byly zahájeny kroky k prověření alternativních možností vytápění a na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace,“ uvedl.

V Ústí roste napětí. Hledáme cestu, říká primátor o potížích zadlužené teplárny

Projekt je nyní v administrativní fázi. „Pro jednotlivé lokality se samostatně řeší certifikace a administrativní kroky vůči společnosti GasNet,“ doplnil.

Součástí projektu je zároveň finanční spoluúčast obyvatel. Každá z domácností by měla na stavbu přispět. „Obyvatelé by se měli podílet částkou přibližně 50 tisíc korun na jedno odběrné místo,“ řekl Tošovský.

Celkové náklady projektu zatím město nezná. „Cenu aktuálně neznáme, cenové nabídky budeme požadovat na základě výkazu výměr,“ sdělil mluvčí magistrátu Marek Lukinič.

Místostarosta Střekova Petr Bandas (Za lepší Střekov) doplnil, že město zajistí vybudování hlavního plynovodního řadu, zatímco samotné přípojky k jednotlivým domům si budou hradit vlastníci nemovitostí. „Každá nemovitost bude napojovaná samostatnou přípojkou, kterou si investují jednotliví majitelé. Cena pak bude individuální podle délky přípojky,“ poznamenal.

Podle něj už se projekt dostává do pokročilé fáze. V některých ulicích, například v Jeseninově, už proběhlo vytyčení sítí, což obvykle předchází samotné realizaci stavby. „Řádově do dvou měsíců by mohly začít výkopové práce,“ dodal.

Pro některé domácnosti může být financování problém. „Je možné žádat o půjčku, ale žádný systémový nástroj, který by to plošně řešil, v tuto chvíli není,“ připustil Bandas.

Na Střekově dají lidé za teplo daleko víc než jinde v Ústí, prověří to stát

Dalším odběratelům na Střekově zajišťuje dodávky tepla Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem. Od loňska je asi 12 tisíc obyvatel připojených na nové plynové kotelny, které vyšly zhruba na 125 milionů korun. Moderní horkovody nahradily zastaralou parovodní soustavu, tyto investice se ale domácností napojených na Energy netýkají.

Město zároveň nabídlo zákazníkům společnosti Energy pomoc. Mohou se obracet na obvodní radnici na Střekově. Podle starosty Pavla Peterky (ANO) se stále hledá řešení například pro odběrná místa v Purkyňově ulici.

Situace na ústeckém Střekově tak ukazuje širší problém českého teplárenství. Závislost na jednom dodavateli může v případě jeho ekonomických potíží rychle přerůst v krizovou situaci pro celé lokality. Město proto sází na decentralizaci a menší lokální zdroje, které mají podobným scénářům do budoucna zabránit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

10. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

10. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  11:55

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

10. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Přechod pro chodce a kočárky na Veleslavíně, kde můžete i s kočárkem 50 km/hod .

vydáno 10. dubna 2026  11:39

Krč

Krč

Jaro v Praze

vydáno 10. dubna 2026  11:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.